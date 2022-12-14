Зеленский предложил три шага к наступлению мира — Кремль назвал их продолжением боевых действий: новости СВО за 13 декабря

24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 декабря.
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался вступить в ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Абакана, подозреваемого в государственной измене. Отмечается, что мужчина пытался вступить в ряды украинских войск. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на государственную измену. По этой статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.
— Мужчина совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, в связи с чем органами внутренних дел Республики Хакасия привлечен к уголовной ответственности по статье «Вандализм», — сообщили в ведомстве.
Мужчину задержали в аэропорту Красноярска при попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ.
В Брянской области обстреляли город Клинцы
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле города Клинцы. По его словам, ракету сбила российская ПВО — отдельные ее части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет.
Накануне об обстреле сообщали местные паблики и телеграм-каналы.
— Жители Клинцов рассказали, что взрывы были такой силы, что разбудили весь город, — говорится в сообщении телеграм-канала «Новости Брянска».
Продлено ограничение полетов в аэропорты южных городов России
Росавиация в 49-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов российского юга. До 21 декабря нельзя прилететь в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Остальные аэропорты, в том числе международные, работают в прежнем режиме.
Российские авиакомпании организуют перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях вы можете узнать на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также в их аккаунтах в социальных сетях.
Зеленский рассказал, что можно сделать для наступления мира
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые, по его мнению, необходимо сделать для скорейшего наступления мира. Первый, по его словам, — это «новая сила».
— Украина нуждается в современных танках. Нам нужно больше реактивной артиллерии и больше дальнобойных ракет, — сказал Зеленский.
Вторым шагом он назвал поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности, в частности защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом, по утверждению Зеленского, является выполнение «формулы мира» из 10 пунктов, предложенной им на саммите G20 в Индонезии. Для определения сроков реализации этого плана президент Украины предлагает созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предложенные Зеленским три шага к миру — «это три шага к продолжению боевых действий».
— Киеву нужно признать сложившиеся реалии вместо требования вывода российских войск. В России появились новые субъекты, и без учета этих реалий продвижение вперед невозможно, — заявил Песков.
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В Херсонской области собираются построить новый город
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в эфире «России 24», что новый город построят на Арабатской стрелке в Геническом районе. Он отметил, что проект застройки разрабатывается по поручению президента Владимира Путина.
— Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное, — рассказал Сальдо.
Он отметил, что побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа превратится в туристический и природно-заповедный кластер, где не будет крупных промышленных предприятий.
— Мы постараемся по-хорошему посоревноваться с Мариуполем, кто из нас быстрее будет возводить новые кварталы, школы, детсады, дороги. Будут созданы условия и для работы правительственных органов — федеральных и территориальных, — сказал Сальдо.