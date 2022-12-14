Зеленский предложил три шага к наступлению мира — Кремль назвал их продолжением боевых действий: новости СВО за 13 декабря

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался вступить в ВСУ





Сотрудники ФСБ задержали жителя Абакана, подозреваемого в государственной измене. Отмечается, что мужчина пытался вступить в ряды украинских войск. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на государственную измену. По этой статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

— Мужчина совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, в связи с чем органами внутренних дел Республики Хакасия привлечен к уголовной ответственности по статье «Вандализм», — сообщили в ведомстве.