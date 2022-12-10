В Европе — безработица, в Казахстане — «Мир»: новости вокруг СВО за 9 декабря

Также Путин отметил, что перспективы развития ЕАЭС хорошие, на саммите достигли договоренностей о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в промышленности. Кроме того, в ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы.



Президент заявил, что спецоперация должна была начаться раньше

После саммита стран ЕАЭС президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию с журналистами. Он ответил на вопросы о том, как сейчас идет спецоперация, прокомментировал ситуацию с ядерным оружием и снова высказался по поводу новой мобилизации, подтвердив, что она сейчас не нужна.