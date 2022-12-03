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Проблема

«Есть выбор, не надо никого уговаривать». Кто платит за секс и почему женщины выбирают эту работу — честные монологи

Комплексы клиентов, поиски симпатии там, где всё за деньги, и странные законы — как работает секс-индустрия в Новосибирске

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К важной дате секс-работница, клиент и защитница прав людей, предлагающих секс-услуги за деньги, поделились своими взглядами на индустрию

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В декабре по всему миру отмечается День защиты секс-работников от насилия и жестокости, которым те часто подвергаются. Это могут быть угрозы и принуждения со стороны сотрудников полиции, вспышки агрессии от клиентов или наказания за отказ выходить на работу от сутенеров. НГС уже рассказывал, как обстоят дела на рынке сексуальных услуг в Сибири и, в частности, на одной из самых популярных улиц Новосибирска, где уличная секс-работа ведется даже ранним утром. В этот раз мы решили опубликовать монологи тех, кто вовлечен в секс-индустрию, — девушки, пришедшей в эту индустрию по своему желанию, защитницы прав секс-работников и клиента, который после наступления 40 лет почувствовал необходимость платить за секс.

Редакция НГС не поощряет принуждение и сексуализированную эксплуатацию. Мы также негативно относимся к насилию, будь то физическое или экономическое. Этот материал мы публикуем с целью повышения осведомленности о том, как устроена секс-индустрия, какого мнения придерживаются покупатели секс-услуг и какие риски сопровождают людей, выбравших эту сферу для работы.

Ирина — работает на сутенера

Я работаю на контору, то есть на определенного какого-то человека. Решила так сама. Паспорт у меня никто не забирал, никто ни к чему не принуждал. Я решила так самостоятельно, но понимаю, что мой случай, возможно, какое-то исключение. Бывает и по-другому. Но в данном случае это мой осознанный выбор. Может быть, мне повезло.

Конторы — в широком смысле вид организованной секс-работы. Под понятие «контор» подпадают эротические массажные салоны, к ним также относятся съемные квартиры, где принимают клиентов женщины. Единственное условие «контор» — это организатор, сутенер, который забирает процент от дохода женщины.

Почему Ирина выбрала секс-работу

Мне 26 лет, я не из Новосибирска, приехала вообще из другого региона. У меня неоконченное высшее педагогическое. Среди моих знакомых девочек много у кого есть образование, у некоторых даже свои квартиры есть.

Как попала? Да жизнь такая, есть определенные трудности, и мне нужны деньги. Это постоянная ситуация среди девочек: у кого-то кредиты, кто-то в нехорошую ситуация попал, у кого-то дети, поэтому тут и работают. Деньги — вообще движущий фактор. Ты просто ставишь себе определенную финансовую цель и добиваешься ее. Естественно, средние зарплаты у нас выше, чем у среднестатистического новосибирца. 100–150 тысяч рублей можно сделать влегкую — ну это если принимаешь в день 5–6 человек. Можешь брать 3–4 клиента в день и тогда делаешь себе такую заработную плату, которую получает обычный человек. По-разному всё. Зависит и от девушки, и от мужчины — кто он, какой он, насколько ему позволяют финансы.

Я не работаю каждый день. Есть критические дни, есть дни, когда просто не хочется выходить на работу. Я даже могу, например, ночью резко сказать, что принимать никого не буду. И ничего — все с пониманием. Не знаю, почему так ко мне лояльно, наверное просто сумела себя поставить так.

У меня была и другая контора, но там мы не сошлись с руководством. Распрощались спокойно. А сюда я попала, потому что моя хорошая знакомая работает администратором в конторе. Это девушки, которые принимают звонки клиентов или их сообщения, они отправляют девочек по наказы, в сауны например. Туда лично мне нестрашно ездить, страшнее в апартаментах принимать. Были очень рискованные ситуации, но у меня получалось человека успокоить, поговорить с ним.

Кстати, администратором в конторе я тоже работала, поэтому насмотрелась, была готова уже к клиентам. Хотя с первым клиентом очень волновалась, но я ему сразу сказала. Он с пониманием отнесся.

О постоянных клиентах и мыслях об уходе

Мои фото есть на различных сайтах, но, конечно, без лица. Это индивидуалки могут себе позволить лицо светить. Мои родители не знают, чем я в Новосибирске занимаюсь, а друзья самые близкие в курсе. Ну знают и знают, это же мой выбор. Недавно я была в «Ауре», а мне навстречу идет клиент. Встретились взглядами, прошли молча. Он там с кем-то шел, может быть жена.

Да, у меня есть наработанная база, постоянники. Наверное, потому что у нас ценник выше, чем в среднем по рынку (у нас 5–6 тысяч в час), нам удается нормальных клиентов иметь. Обращаются ко мне в основном люди, которые не уверены в себе. Бывают пьяницы или накуренные, у них крышу сносит, и они идут к девочкам. Но если человек неадекватен или употребил — таких мы не принимаем, сразу пойдет лесом, никаких исключений.

Почти половина моих клиентов — это те, кто оплачивает время, но предпочитает сидеть, говорить по душам. Реально, такое 50/50 происходит, очень часто. Для меня это и лучше — я могу сидеть, часами болтать. Я встречала девочек, которые любят секс, поэтому пошли сюда, а им еще и платят сверху. Лично я удовольствие получаю только от общения. Понимаете, я не совсем по мальчикам.

Девушка моя в курсе. Не скажу, что это ее устраивает, иногда просит меня уйти, но я больше нее зарабатываю, а деньги, как я и сказала, очень нужны. Поэтому пока так.

Об уходе я думаю постоянно, но это же только мысли. Пока не было у меня порыва, чтобы всё бросить и уйти. Хотя девочки, мои знакомые, бывает, уходят. Но и возвращения тоже есть.

Илья* — пользуется услугами секс-работниц

(* Имя изменено по просьбе собеседника.)

Я человек, который постоянно пользуется услугами таких девочек с относительно недавних пор (больше трех лет), при этом имея совершенную свободу выбора. Свобода эта несколько условна: на практике оказывается, что, если не относишься к основному большинству в плане взглядов и предпочтений, не обладаешь внешними данными, не умеешь располагать к себе людей с первых минут знакомства, поиски партнера становятся не таким уж простым делом — особенно с возрастом.

Но в итоге стал потребителем героинь вашей статьи — и, между прочим, считаю это далеко не худшим вариантом развития событий.

Первый секс за деньги и поиски симпатии после 40 лет

Сначала, будучи молодым, знакомишься исключительно по симпатии, потом однажды новая знакомая просит денежку, чтобы приехать. Поскольку ехать ей с другого конца города, а встреча у меня — почему бы нет. Безналичная оплата тогда не была распространена, развода «оплати такси, тогда поеду» еще не существовало. Опыт — не хуже, чем с обычными неудачными знакомствами.

Один раз познакомился на улице с девушкой, которой некуда было пойти — приехала к подруге, подруги дома не оказалось (дело было тоже до широкого распространения сотовых телефонов). Хотя уже догадывался, что уличная проститутка, всё равно предложил переночевать у меня, ибо симпатична. По сути, знакомство на одну ночь без денежных отношений, секс девушка любит.

Илья признаётся, однажды ему просто понравилась девушка, стоящая у дороги

Илья признаётся, однажды ему просто понравилась девушка, стоящая у дороги

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Знакомиться по симпатии становилось всё сложнее: если до 30 лет девушки иногда писали мне сами, то после 30, если кто и проявлял интерес, то, как правило, низенькие толстенькие женщины с детьми. Я сам высокий и стройный. До 40 лет можно было знакомиться, проявляя собственную активность. А после 40 уже мужчина (за женщин не скажу, не знаю) перестает рассматриваться противоположным полом как потенциальный объект для отношений, причем, видимо, важна именно цифра возраста, а не физические кондиции или состояние здоровья.

Есть выбор, красивые, не надо никого уговаривать, ухаживать с непонятными перспективами, личные какие-то отношения тоже при желании, наверное, развить можно.

Вообще, первый раз мне просто понравилась девушка, стоявшая на трассе. Да, в большинстве они несимпатичные, но бывают и исключения. Я мимо нее ездил несколько дней, в итоге решился. Опыт был отвратительный, надолго отбил желание секса за деньги. Жалко было девушку, не от хорошей жизни она там стояла, и хоть я ей заплатил в 1,5 раза больше, чем она просила, всё равно чувствовал, что не могу ей ничем более помочь.

Сколько Илья тратит на секс

Индивидуалки берут больше, но они и не такие затасканные потоком клиентов, выглядят обычно так, что в жизни не догадаешься, чем девушка занимается. В конторах оседают стареющие, невостребованные, зачастую завлекают клиентов путем обмана — выставляют фотографии красивых молодых девушек, на телефоне сидит диспетчер с привлекательным голосом, а по приезде оказывается съемная квартира и явное несоответствие заявленному образу.

Уличные проститутки — группа разношерстная. Чаще, по ощущениям, те, кому деваться уже некуда, но и объектом эксплуатации в конторе становиться не хочется.

Самая приятная категория — студентки, приехавшие из других городов и поселков. Они используют продажу тела как сугубо временный способ решить свои финансовые проблемы, а затем, надеюсь, навсегда бросают это занятие.

Платный секс лишает мужчину очень важного — ощущения своей привлекательности для противоположного пола и востребованности как сексуального партнера. Поначалу из-за отсутствия опыта таких встреч это очень чувствовалось, а учитывая, что до 40 лет партнера можно было найти и так, необходимости встречаться за деньги просто не было. Со временем прежние немногочисленные знакомства по симпатии по разным причинам закончились, а новых в силу возраста уже не появилось. Так что сейчас только за деньги.

Он рассказывает, что на услуги секс-работниц тратит немного — <nobr class="_">1,5–2</nobr> тысячи рублей за час

Он рассказывает, что на услуги секс-работниц тратит немного — 1,5–2 тысячи рублей за час

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Но за небольшие, поскольку выбираю нижний ценовой сегмент, не в ущерб, естественно, привлекательности девушки для меня. Платить мог бы и больше, но не вижу в этом смысла: на личные отношения это если и повлияет, то не в лучшую сторону. Если девушка понравится, скорее я предложу свою помощь, в том числе путем оплаты каких-то ее расходов, например на лечение или обучение.

Так что похвалиться самой большой суммой, потраченной на секс, не могу (девушек за 1,5–2 тысячи рублей в час вполне достаточно), в обычных знакомствах без обязательств случалось помогать деньгами в разы больше. Так что тут не столько желание помочь, сколько, наверное, желание сделать мир лучше, не жертвуя при этом ничьими интересами.

О разговорах с секс-работницами и легализации сферы

Из редких разговоров с девушками-проститутками сложилось впечатление, что основных категорий клиентов у них две: это женатые мужчины и непривлекательные по тем или иным причинам. Необязательно некрасивые, это могут быть грубые, или не умеющие себя подать, или желающие каких-то необычных форм секса, близких к извращениям, — в общем, те, у кого мало или вовсе нет шансов на секс по симпатии.

Я себя отношу ко вторым, поскольку не женат и не был женат. Если же говорить о личных трудностях, то это и откровенное нежелание как-то себя преподносить в начале знакомства, казаться лучше, чем есть, и специфические предпочтения в сексе. Например, встречаться только с одной девушкой мне всегда казалось таким же странным, как выбрать однажды, чем питаться — супом или кашей. Поэтому по большей части встречался одновременно с двумя. К сожалению, из-за этой и других особенностей выбор очень сужается. Применять довольно распространенный среди мужчин метод «обманул — переспал — бросил» считаю неприемлемым, а без этого 97% женщин отпадают сразу, поскольку считают, «лучше уж пусть пьет, чем изменяет». А это для меня вообще дикость.

Что касается легализации этой сферы, то лучший вариант — когда проституция, как и алкоголь, табак и азартные игры, не преследуется, пока не наносят ущерба непричастным, но и не одобряется обществом. Легализация порождает разные вопросы, решение которых найти сложно, и лично мне бы она ничего не дала. Существующее положение сложилось не случайно, оно всех как-то минимально устраивает: и юридически, и практически.

Хотя грязи в подобных делах много, у каждого конкретного человека чаще всего есть выбор, до какой степени ему лично испачкаться. Ханжей — блюстителей морали — я бы вообще игнорировал. Решать за других, что можно и что нельзя, они всегда готовы, вот только как доходит до их собственных интересов, сразу же лично для них находится оправдание. А это, по-моему, хуже, чем сам порок.

О жестокости и насилии

Ничего особо привлекательного в жизни проститутки нет, кроме возможности обеспечить себя и зачастую детей. Некоторые девушки, с которыми встречаешься неоднократно и которые испытывают к тебе симпатию и доверие, кое-что рассказывают о своей жизни или о клиентах.

Просто из любви к сексу этим не занимается практически никто, знаю только одну такую девушку из нескольких десятков. Примерно половину интересуют исключительно деньги, причем, по ощущениям, это как раз те, кто испытывает в них наименьшую нужду, то есть тратит не на покрытие насущных потребностей, а на развлечения, путешествия и прочие вещи не первой необходимости.

Илья уверен, что текущее положение вещей устраивает всех: и самих девушек, и их клиентов, и закон

Илья уверен, что текущее положение вещей устраивает всех: и самих девушек, и их клиентов, и закон

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Фактически тебе сдают тело в аренду за оговоренную сумму, стараясь при этом полностью отключиться от происходящего, «быть бревном». Те мужчины, которые ищут не только секс, но и эмоции, всячески стараются избегать подобных дам, но не всегда получается. Есть, конечно, и свои потребители на такую категорию.

Проявления жестокости, насилия и принуждения в отношении проституток — к этому отношусь однозначно отрицательно. Думаю, тут любой нормальный человек скажет, что подобное должно уголовно наказываться.

С продажей секса за деньги всё не так однозначно. Вроде бы это свободный выбор, но на практике девушки, продающие себя, уязвимы и обязательно находятся желающие этим воспользоваться. Во всяком случае, долго они не занимаются этой деятельностью, каждый год меняются. А текучка кадров — верный признак того, что работа на этом месте не очень.

Марина Авраменко — инфоменеджер Российского форума секс-работников

Взгляд юриста на проблемы насилия и криминала в секс-индустрии

Как юрист могу сказать: вот это наказание по статье 6.11 «Занятие проституцией» — это, грубо говоря, наказание ни за что. Секс-работник никому не причиняет вреда.

В ноябре прошлого года на 80-й сессии ООН комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин в очередной раз обратился к России с рекомендацией декриминализовать секс-работу, убрать наказание и мониторить применение насилия, особенно со стороны сотрудников правоохранительных органов. Когда на сессии ООН обратились к правительству РФ с вопросом «Что вы сделали со статьей 6.11 за последние годы?», ответ был очень формальным: «Занятие проституцией наказывается штрафом, потому что секс-работница посягает на моральные устои общества и способствует эпидемии ВИЧ и ЗППП». И это весь ответ.

Когда правительство говорит, что секс-работница развращает общество таким образом — это очень смешно. То есть если бы она предлагала заняться сексом бесплатно — это не развращение общества. А ведь это происходит сплошь и рядом. То есть не развращают наше общество передачи определенные, гламурные журналы, позиция потребительства и вообще патриархат — ведь мужчины до сих пор полагают, что могут делать всё что угодно с женщиной. Это странная для меня позиция.

О ЗППП и клиентах, которые просят секс без презерватива

Второй аргумент правительства, что проституция влечет за собой заболевания ВИЧ и ЗППП, — это вообще никак не подкреплено статистикой. Это убеждение родом из 19 века, когда действительно были публичные дома, когда не было презервативов — точнее, были уже, но ими никто не пользовался. В те времена девушки заболевали, но потому, что к ним приходили больные мужчины.

Если говорить абстрактно: сейчас секс-работницы не становятся больными оттого, что оказывают такие услуги. Они именно заражаются.

Потому что это их здоровье, все это понимают. Плюс у них есть дети — примерно, наверное, у 70% секс-работников. Они прекрасно понимают, что им работать, они должны быть здоровыми, а если они будут заражать, то им голову открутят, их знакомые из этой сферы отвернутся, с сутенерами могут быть проблемы (это если «на конторе» работают).

По словам Марины Авраменко, именно клиенты настаивают на сексе без презерватива

По словам Марины Авраменко, именно клиенты настаивают на сексе без презерватива

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Секс-работнице невыгодно болеть. Сколько я общаюсь с девочками, они раз в полгода ходят проверяются у врачей. Потому что ее забота о здоровье — это ее личное дело, а клиенты должны заботиться о своем здоровье самостоятельно. Другое дело, что каждый третий мужчина настаивает на сексе без презерватива. У меня очень много скринов переписок, когда мужчины просят у девушек, например, анальный секс без презерватива. Аргументация такая: «Ты же не забеременеешь!». И еще добавляют: «Я женатый, я чистый, поэтому давай». И деньги, конечно, предлагают дополнительные.

К сожалению, некоторые соглашаются. Это, как правило, девчонки с зависимостями или с денежными проблемами. Это называется экономическим насилием: когда тебе предлагают деньги, а тебе завтра кредит нечем платить. И вот ты уже скрипя зубами соглашаешься, думаешь: «С одного раза ничего не будет». Но с одного раза еще как может быть. Так что беды тут во многом от клиентов. Не от всех, конечно. Нормальные клиенты со своим презервативом приходят.

Что еще прочитать о секс-индустрии и трудностях, с которыми сталкиваются девушки

В прошлом году НГС делал большой репортаж с самой злачной улицы Новосибирска, где по-прежнему кипит секс-работа. Рассказываем, кто выходит работать на дороги, кто защищает права девушек и как на проблему секс-индустрии смотрят феминистки.

При этом в Новосибирской области за три года на территории региона не возбудили ни одного уголовного дела за организацию борделей.

Три бывших сотрудницы «массажек» поговорили с журналистом НГС на условиях анонимности. Они рассказали, как женщины оказываются в массажных салонах и что на самом деле происходит на «эротических шоу-программах».

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