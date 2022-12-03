«Есть выбор, не надо никого уговаривать». Кто платит за секс и почему женщины выбирают эту работу — честные монологи

Так что похвалиться самой большой суммой, потраченной на секс, не могу (девушек за 1,5–2 тысячи рублей в час вполне достаточно), в обычных знакомствах без обязательств случалось помогать деньгами в разы больше. Так что тут не столько желание помочь, сколько, наверное, желание сделать мир лучше, не жертвуя при этом ничьими интересами.



О разговорах с секс-работницами и легализации сферы

Из редких разговоров с девушками-проститутками сложилось впечатление, что основных категорий клиентов у них две: это женатые мужчины и непривлекательные по тем или иным причинам. Необязательно некрасивые, это могут быть грубые, или не умеющие себя подать, или желающие каких-то необычных форм секса, близких к извращениям, — в общем, те, у кого мало или вовсе нет шансов на секс по симпатии.



Я себя отношу ко вторым, поскольку не женат и не был женат. Если же говорить о личных трудностях, то это и откровенное нежелание как-то себя преподносить в начале знакомства, казаться лучше, чем есть, и специфические предпочтения в сексе. Например, встречаться только с одной девушкой мне всегда казалось таким же странным, как выбрать однажды, чем питаться — супом или кашей. Поэтому по большей части встречался одновременно с двумя. К сожалению, из-за этой и других особенностей выбор очень сужается. Применять довольно распространенный среди мужчин метод «обманул — переспал — бросил» считаю неприемлемым, а без этого 97% женщин отпадают сразу, поскольку считают, «лучше уж пусть пьет, чем изменяет». А это для меня вообще дикость.

