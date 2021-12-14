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В Новосибирской области за три года не завели ни одного дела за организацию занятий проституцией

Чаще правоохранители составляют протоколы за занятия проституцией

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Правоохранительные органы чаще наказывают секс-работников, чем преследуют организаторов борделей

Правоохранительные органы чаще наказывают секс-работников, чем преследуют организаторов борделей

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В ГУ МВД по Новосибирской области отчитались о статистике возбужденных дел и заведенных протоколов по статьям «Организация занятий проституцией» (ст. 241 УК РФ) и «Занятие проституцией» (ст. 6.11 КоАП).

В 2021 году правоохранительные органы не возбудили ни одного уголовного дела за организацию занятий проституцией на территории области. Такой же нулевой показатель, по данным регионального МВД, был и в прошлом году.

— С начала 2021 года сотрудниками полиции составлено 3 протокола об административных нарушениях, предусмотренных ст. 6.11 КоАП РФ, — отметили в ГУ МВД. — В 2020 году составлено 13 протоколов по этой же статье.

В МВД привели также показатели пятилетней давности: в 2016 году полиция составила 18 протоколов по административной статье «Занятие проституцией» и не возбудила ни одного уголовного дела по статье «Организация занятий проституцией».

Как сообщила корреспонденту НГС инфоменеджер Российского форума секс-работников Марина Авраменко, статистику можно считать нормальной лишь с точки зрения того, что уголовных дел традиционно меньше, чем административных.

— Административок всегда в разы больше. С другой стороны, ненормально, что нет уголовных дел: состав таких преступлений (имеется в виду организация занятий проституцией. — Прим. ред.) однозначно есть в России. Если такие дела не возбуждаются, это значит, что полиция их не хочет возбуждать? — считает Авраменко.

Также она говорит, что по статистике с 2015 года привлечение секс-работников по административной статье 6.11 снижается. Если в 2015 году в России было составлено порядка 14 тысяч протоколов, то в 2020 году их было уже около 4 тысяч. Это меньше в три раза.

Тенденцию снижения привлечения секс-работников, по словам Марины Авраменко, тоже можно толковать с разных сторон:

— Тут можно бы и порадоваться, но, с другой стороны, мы понимаем, что просто сейчас не протоколы составляют, а вымогают взятки. В общем, цифры можно толковать по-разному. Последние четыре года я занимаюсь мониторингом СМИ по этой теме, вижу, как там задержали, тут сотрудники полиции рейд провели, еще где-то бордель накрыли. То есть возникает такой вопрос: задерживают и доставляют в полицию много людей, а число протоколов снижается — это как так? Отсюда мой вывод: вероятно, есть коррупционная составляющая, — высказывает свое мнение Марина Авраменко.

На прошлой неделе мы рассказывали, что собой представляет уличная секс-работа и легко ли «девочке с дороги» оставить эту сферу.

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