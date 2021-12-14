В Новосибирской области за три года не завели ни одного дела за организацию занятий проституцией

В ГУ МВД по Новосибирской области отчитались о статистике возбужденных дел и заведенных протоколов по статьям «Организация занятий проституцией» ( ст. 241 УК РФ) и «Занятие проституцией» ( ст. 6.11 КоАП).



В 2021 году правоохранительные органы не возбудили ни одного уголовного дела за организацию занятий проституцией на территории области. Такой же нулевой показатель, по данным регионального МВД, был и в прошлом году.

