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Бишкек, Ташкент и Иркутск: аналитики назвали топ направлений, куда можно выгодно улететь из Новосибирска на Новый год

Из заграничных направлений дешевле всего — ближнее зарубежье

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На фотографии — дома Иркутска

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Аналитики «Яндекс.Путешествий» проверили, куда еще можно успеть выгодно купить авиабилеты из Новосибирска на новогодние праздники.

Эксперты сравнили среднюю стоимость перелетов в обе стороны на период новогодних праздников в 2021 году и текущие цены для 25 наиболее популярных направлений.

В пресс-службе «Яндекс.Путешествий» рассказали, что самые выгодные билеты можно найти на 24–25 декабря и 2–4 января. Сейчас еще доступны билеты, в среднем на 21,6% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года:

— Если говорить о перелетах из Новосибирска по России, на Новый год еще доступны билеты значительно дешевле, чем в прошлом году. Например, в Хабаровск и обратно есть авиабилеты на 48% дешевле, чем в среднем на новогодние праздники в 2021–2022 годах. А до Иркутска и обратно можно улететь на 40% дешевле. Самые дешевые билеты из Новосибирска в эти направления стоят 16 602 рубля и 12 960 рублей соответственно (цена указана в обе стороны. — Прим. ред.).

На 40% дешевле оказались и билеты в Сочи — 14 048 рублей.

К числу выгодных направлений по России также относятся: Красноярск (6570), Омск (7468), Санкт-Петербург («12 829»), Москва (12 980).

Если рассматривать зарубежные направления, то, по данным сервиса, заметнее всего подешевели билеты из Новосибирска в Таджикистан (на 14% дешевле) и Киргизию (на 4% дешевле), самые бюджетные билеты можно купить за 22 835 рублей и 19 030 рублей соответственно.

— На уровне прошлого года остались цены на билеты в Ташкент (Узбекистан) — 26 915 рублей. Больше всего повысилась минимальная цена на авиабилеты в Египет (на 72% дороже) и составила 53 212 рублей, — уточнили в «Яндекс.Путешествиях».

Ранее новосибирские туроператоры рассказывали, куда летят на отдых из Новосибирска и почему цены резко меняются.

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