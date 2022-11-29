Бишкек, Ташкент и Иркутск: аналитики назвали топ направлений, куда можно выгодно улететь из Новосибирска на Новый год

Аналитики «Яндекс.Путешествий» проверили, куда еще можно успеть выгодно купить авиабилеты из Новосибирска на новогодние праздники.
Эксперты сравнили среднюю стоимость перелетов в обе стороны на период новогодних праздников в 2021 году и текущие цены для 25 наиболее популярных направлений.
В пресс-службе «Яндекс.Путешествий» рассказали, что самые выгодные билеты можно найти на 24–25 декабря и 2–4 января. Сейчас еще доступны билеты, в среднем на 21,6% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года:
— Если говорить о перелетах из Новосибирска по России, на Новый год еще доступны билеты значительно дешевле, чем в прошлом году. Например, в Хабаровск и обратно есть авиабилеты на 48% дешевле, чем в среднем на новогодние праздники в 2021–2022 годах. А до Иркутска и обратно можно улететь на 40% дешевле. Самые дешевые билеты из Новосибирска в эти направления стоят
На 40% дешевле оказались и билеты в Сочи —
К числу выгодных направлений по России также относятся: Красноярск (6570), Омск (7468), Санкт-Петербург («12 829»), Москва (
Если рассматривать зарубежные направления, то, по данным сервиса, заметнее всего подешевели билеты из Новосибирска в Таджикистан (на 14% дешевле) и Киргизию (на 4% дешевле), самые бюджетные билеты можно купить за
— На уровне прошлого года остались цены на билеты в Ташкент (Узбекистан) —
Ранее новосибирские туроператоры рассказывали, куда летят на отдых из Новосибирска и почему цены резко меняются.