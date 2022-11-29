Бишкек, Ташкент и Иркутск: аналитики назвали топ направлений, куда можно выгодно улететь из Новосибирска на Новый год

Эксперты сравнили среднюю стоимость перелетов в обе стороны на период новогодних праздников в 2021 году и текущие цены для 25 наиболее популярных направлений.



В пресс-службе «Яндекс.Путешествий» рассказали, что самые выгодные билеты можно найти на 24–25 декабря и 2–4 января. Сейчас еще доступны билеты, в среднем на 21,6% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года:

