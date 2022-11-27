«Вдруг им тоже потом скажут: "Мы вас туда не посылали?"» Ветеран Афгана — об участниках СВО на Украине

Ринат Файзрахманов — инвалид Афганской войны. В 19 лет его призвали на срочную службу и отправили на север Афганистана, в провинцию Кундуз. В 1982 году подразделение Файзрахманова попало под обстрел, в этом бою он лишился глаза и был демобилизован из госпиталя.
Спустя 40 лет ветеран вспоминает предпосылки той войны, ее развитие, отношение к ней общества и властей, а также грустный итог. 24 декабря 1989 года на Съезде народных депутатов СССР заявили, что ввод советских войск в Афганистан «заслуживает морального и политического осуждения». А Михаил Горбачев назвал участие СССР в той войне ошибкой.
Файзрахманов проводит параллели между Афганом и спецоперацией на Украине и опасается, что история может повториться. Наши коллеги из NGS24.RU поговорили с ветераном и записали его монолог на видео. Смотрите его чуть выше.
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— К 1989 году, через десять лет с начала ввода союзных войск, у власти уже не было тех, кто принимал это решение. Брежнева и половины старого Политбюро уже не было в живых. А новая, горбачевская, демократически настроенная власть заявила нам: «Мы вас туда не посылали!» Я боюсь озвучивать, но всё равно скажу — СВО когда-нибудь закончится. Не получится ли так, что в будущем нынешним солдатам скажут: «Мы вас туда не посылали, живите теперь, как хотите»? Вот что может произойти, — рассуждает воин-интернационалист.
Большое интервью с Ринатом Файзрахмановым — о войне без фронта и цензуре в СМИ — читайте здесь.