«Вдруг им тоже потом скажут: "Мы вас туда не посылали?"» Ветеран Афгана — об участниках СВО на Украине

Ринат Файзрахманов — инвалид Афганской войны. В 19 лет его призвали на срочную службу и отправили на север Афганистана, в провинцию Кундуз. В 1982 году подразделение Файзрахманова попало под обстрел, в этом бою он лишился глаза и был демобилизован из госпиталя.



Спустя 40 лет ветеран вспоминает предпосылки той войны, ее развитие, отношение к ней общества и властей, а также грустный итог. 24 декабря 1989 года на Съезде народных депутатов СССР заявили, что ввод советских войск в Афганистан «заслуживает морального и политического осуждения». А Михаил Горбачев назвал участие СССР в той войне ошибкой.