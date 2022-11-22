Самолеты из Мьянмы начнут летать в Новосибирск в 2023 году

Прямое пассажирское авиасообщение с Мьянмой и Новосибирском обираются открыть в 2023 году.
Самолеты местной авиакомпании Myanmar Airways будут летать по маршрутам Янгон — Новосибирск, а также Янгон — Красноярск и Янгон — Владивосток.
Соответствующий меморандум подписали власти России и Мьянмы, сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале представительства МИД РФ во Владивостоке. Еще раньше, до конца 2022 года, между двумя странами планируют открыть прямое грузовое авиасообщение.
Мьянма (древняя Бирма) — государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладеш, Китаем и Лаосом. Климат — тропический и субэкваториальный. Страна славится большим количеством достопримечательностей и курортами международного уровня.
Примерная стоимость авиаперелета из Новосибирска в Янгон и обратно пока не уточняется.
Ранее НГС писал о том, что полеты в Мьянму из Новосибирска хотел запустить туроператор «И-Линь Туризм». Но в расписании аэропорта Толмачево эти рейсы пока не указаны.