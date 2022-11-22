Самолеты из Мьянмы начнут летать в Новосибирск в 2023 году

Примерная стоимость авиаперелета из Новосибирска в Янгон и обратно пока не уточняется.

Ранее НГС писал о том, что полеты в Мьянму из Новосибирска хотел запустить туроператор «И-Линь Туризм». Но в расписании аэропорта Толмачево эти рейсы пока не указаны.