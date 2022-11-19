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Подъезд пятиэтажки рухнул после взрыва, дом не был газифицирован. Новые подробности ЧП на Сахалине

Погибли минимум 9 человек, среди них — четверо детей

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При взрыве в пятиэтажке на Сахалине погибли минимум 9 человек — к вечеру спасатели закончили разбирать завалы, а власти установили судьбу всех жителей рухнувшего подъезда.

Трагедия произошла днем в субботу, 19 ноября, в поселке Тымовском. В результате взрыва на четвертом этаже здания обрушились перекрытия в одном из подъездов. Пятиэтажка не была газифицирована, но предварительная версия случившегося — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Предположительно, взорвался 20-литровый газовый баллон.

Что прямо сейчас происходит на месте происшествия? Что рассказывают местные жители? И как пятиэтажка выглядит сейчас? Смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Известно, что жильцы дома два дня подряд (17 и 18 ноября) обращались в администрацию по поводу запаха и утечки газа.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что подъезд дома, в котором произошел взрыв, будет демонтирован, остальные три подъезда — в нормальном состоянии.

Подробнее читайте в онлайн-репортаже с места происшествия.

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