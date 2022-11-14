В России впервые присвоено звание «Мать-героиня». Ей стала супруга Рамзана Кадырова

Медаль ордена «Родительская слава» вручается родителям четырех и более детей (в том числе усыновленных), орден — родителям семерых и более детей. На момент вручения государственной награды младшему из детей в семье должно быть не меньше трех лет. Орден «Мать-героиня» вручался в СССР с 1944 по 1991 год женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. В тот же период действовал орден «Материнская слава» трех степеней (от семи до девяти детей) и «Медаль материнства» двух степеней (пять и шесть детей). В некоторых регионах России почетное звание «Мать-героиня» присваивается и сейчас.

