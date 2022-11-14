В России впервые присвоено звание «Мать-героиня». Ей стала супруга Рамзана Кадырова

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении первых наград «Мать-героиня» — он опубликован на портале правовой информации. Этого звания удостоились супруга главы Чечни Рамзана Кадырова — Медни — и жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко. Семья Кадыровых воспитывает 12 собственных и двоих приемных детей, а в семье Дехтяренко — 10 собственных детей. Медни Кадырова активно занимается благотворительностью, в 2009 году основала модный дом Firdaws. Ольга Дехтяренко работает воспитателем в детском саду «Сказка».
О том, что в России нужно возродить звание матери-героини, Владимир Путин заявил 1 июня на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Президент также предложил установить дополнительные выплаты при вручении медали ордена «Родительская слава».
— При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата — медали именно, медали ордена. Я предлагаю установить такую единовременную выплату, — заявил Владимир Путин. — За орден у нас была единовременная выплата 100 тысяч, за медаль ничего не было. Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать миллион рублей.
Медаль ордена «Родительская слава» вручается родителям четырех и более детей (в том числе усыновленных), орден — родителям семерых и более детей. На момент вручения государственной награды младшему из детей в семье должно быть не меньше трех лет. Орден «Мать-героиня» вручался в СССР с 1944 по 1991 год женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. В тот же период действовал орден «Материнская слава» трех степеней (от семи до девяти детей) и «Медаль материнства» двух степеней (пять и шесть детей). В некоторых регионах России почетное звание «Мать-героиня» присваивается и сейчас.