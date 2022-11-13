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Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

Соответствующая поправка поступила в Госдуму

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Список нарушений, за которые могут лишить приобретенного гражданства, довольно внушительный

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Президент Владимир Путин внес поправку к принятому в первом чтении законопроекту о возможности лишения приобретенного гражданства. Она уже поступила в Госдуму.

Текст документа попа в распоряжение РИА Новости. Он расширяет список преступлений, которые должны наказываться прекращением приобретенного гражданства. Вот полный перечень того, за что, согласно президентским поправкам, человека могут лишить приобретенного гражданства:

  • дискредитация российской армии;
  • распространение фейков о ВС РФ;
  • работа в иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ;
  • надругательство над флагом и гербом России;
  • организация вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны;
  • посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму;
  • хулиганство, вандализм, истязания;
  • получение и дача взятки;
  • похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия;
  • публичные призывы к экстремизму и осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

В первоначальном варианте законопроекта, который прошел первое чтение в апреле 2022 года, депутаты предлагали лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, терроризм, наркоторговлю, подделку документов.

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ВС РФВладимир ПутинГражданствоПаспортТерроризмДискредитация армии
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