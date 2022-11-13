Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ
Соответствующая поправка поступила в Госдуму
Президент Владимир Путин внес поправку к принятому в первом чтении законопроекту о возможности лишения приобретенного гражданства. Она уже поступила в Госдуму.
Текст документа попа в распоряжение РИА Новости. Он расширяет список преступлений, которые должны наказываться прекращением приобретенного гражданства. Вот полный перечень того, за что, согласно президентским поправкам, человека могут лишить приобретенного гражданства:
- дискредитация российской армии;
- распространение фейков о ВС РФ;
- работа в иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ;
- надругательство над флагом и гербом России;
- организация вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны;
- посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму;
- хулиганство, вандализм, истязания;
- получение и дача взятки;
- похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия;
- публичные призывы к экстремизму и осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.
В первоначальном варианте законопроекта, который прошел первое чтение в апреле 2022 года, депутаты предлагали лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, терроризм, наркоторговлю, подделку документов.