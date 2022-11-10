«Ситуация с частичной мобилизацией дала пинок»: как 27-летний россиянин всё бросил и уехал жить в ЮАР
Константин рассказал, от чего ему пришлось отказаться и сколько стоит жизнь в Кейптауне
Константину 27 лет. Он жил в Екатеринбурге и развивал свой бизнес, а после объявления частичной мобилизации в России всё оставил и уехал из страны. Причем уехал не в Казахстан или Армению, а через весь мир, в самую южную страну Африканского континента.
Константин ведет канал в Telegram с рассказами о жизни в Южной Африке, а для E1.RU он подробнее описал, почему их с женой выбор пал на ЮАР, сколько стоит там жить и как туда вообще добираться.
Раньше я занимался в Екатеринбурге несколькими проектами. Когда-то основной доход приносил мёд. У нас были точки в ТЦ Екатеринбурга, в Тюмени и Казани. Потом бахнул ковид, и всё резко встало на паузу. С ТЦ мы работу так и не восстановили.
Но я предприниматель ушлый, и через пару месяцев мы с коллегами организовали производство рециркуляторов воздуха для борьбы с коронавирусом. После всё опять приостановилось, и начали заниматься кроватями и матрасами, но после начала частичной мобилизации продажи сильно снизились.
Зачем я это всё описываю? Так вышло, что с каждым проектом ситуация в стране и мире касалась меня напрямую и либо давала новые возможности, либо забирала старые преимущества. А в перерывах между одной и другой деятельностью я проводил время в ЮАР.
С каждым разом возвращаясь в Екатеринбург, я всё меньше понимал, где мой дом, ведь в Кейптауне уже появлялись новые люди, связи, возможности, новые места... Но ощущение, что это всё же чужое, не покидало. Поэтому я всегда с некоторым предвкушением возвращался в Екатеринбург, ожидая почувствовать связь с родными местами, но всякий раз не ощущал этого ни там, ни тут. Тогда я понял, что надо определяться, где жить. В связи с событиями и общим настроением в России я всё больше смотрел в сторону Африки.
Почему ЮАР?
Тут полная свобода от новостной повестки. Я не думаю, что где-то в Европе или США ты сможешь выйти из этого постоянного обсуждения новостей и пропаганды со всех сторон. Здесь восхитительная природа, открытые люди, особенная атмосфера, которую просто так не передать, океан, яркий город, креатив в каждом проявлении бизнеса, стиля, еды, поведения.
Для меня не было других вариантов, ведь я уже знал, куда еду: хотел жить именно здесь. Я представлял, что может мне дать это место — оно дает свободу, свободу делать свои дела и планировать задачи дольше, чем на неделю.
Я не подхожу под мобилизацию, поэтому особо не волновался и не поддался панике. Но, смотря на происходящее с моими делами и планируя будущее, я просто понял, что сейчас не готов снова менять деятельность или восстанавливать текущую в России — слишком много неразберихи, и нет видения будущего.
Поэтому я пообщался с женой, объяснил идею, а она подхватила ее так, что прямо заставила всё организовать за две-три недели. За что ей большое спасибо. Долгие решения и планирование часто приводит к тому, что в итоге так ничего и будет не спланировано.
Жену зовут Даша, ей 22 года, она художница и для нее Кейптаун — это тоже отличное место реализовать свои творческие планы. Ради этой амбициозной затеи она бросила УрФУ на пятом курсе.
И вот уже 16 октября мы летим в Москву, а оттуда в Дубай, далее в Найроби, потом Йоханнесбург и долгий переезд на автобусе в Кейптаун. Перелет занял 35 часов, а общий путь до Кейптауна — около трех суток.
С пересечением границы не возникло никаких проблем, не задали ни единого вопроса. Хотя одного мужика на вид лет 50–55 при нас всё-таки развернули, и он ушел с пониманием ситуации, без лишних вопросов. Возможно, у него это была уже не первая попытка.
«О возвращении назад мы не думаем»
У нас нет больших бюджетов и твердых планов, доход из России так и не восстановился и уже не ожидается. Деньги есть буквально на два-три месяца плюс несколько договоренностей на будущее, которые почти все уже обломались.
Сам перелет в одну сторону обошелся в 55 тысяч рублей, а жизнь здесь стоит минимум 100–150 тысяч в месяц. Можно, конечно, и меньше, но мы сторонники подхода, что лучше больше и быстрее зарабатывать, чем экономить. Да и экономить здесь непросто, особенно когда приходится со всеми знакомиться.
Почти каждый день тут у нас новые знакомства, и все открыты к продолжению либо в виде сотрудничества по работе, либо для дружбы. Это очень необычно и очень важно на первых этапах. И в этом основная причина веры в то, что всё у нас тут получится.
О возвращении назад мы не думаем.
Я скучаю по семье и друзьям, которые, кстати, полностью поддержали эту идею. Я люблю Екатеринбург и скучаю, но не могу вспомнить, по чему конкретно. Наверное, по ценам и сервисам вроде ненавистного многими шеринга самокатов.
Но зато тут по-настоящему любят жизнь. Любимое слово местных — это «enjoy» (англ. «наслаждайся». — Прим. ред.). Мне его говорили люди разных возрастов и из разных социальных слоев. Раньше я удивлялся и думал: «Так странно, что они желают мне наслаждаться. Им-то какое дело до меня?» Но сейчас я всё больше понимаю всю суть.
Здесь такое место, в котором ты можешь жить с планами на будущее или без них, но ты должен быть в моменте и наслаждаться им. Твоя задача в этом уникальном месте с потрясающей природой — получать удовольствие.
И это понимает и подтверждает как бомж с улицы, так и крупный винодел на своей вилле.
Советы для туристов в Южной Африке
Жилье
Первое, чем нужно серьезно озадачиться, если вы приехали сюда надолго, — это поиск жилья. Здесь с этим большие проблемы.
Почему?
- Скоро здесь лето и начало сезона, топовые районы уже сейчас заняты, а хочется жить именно здесь.
- Почти всё жилье без мебели, если снимать его надолго.
- Мало кто хочет сдавать жилье иностранцу. У них есть специальные формы для заполнения, они проверяют твою кредитную историю, отзывы на прошлых местах аренды, а иногда и опыт работы, квалификацию, наличие машины и т. д. А у тебя всего этого просто нет.
- В 80% случаев жилье сдается минимум на год с оплатой депозита на два месяца. Но хотя бы агенту платить не надо.
- В итоге однушка без мебели в нормальном районе выходит около 12 тысяч рэндов в месяц плюс коммуналка. В рублях это около 50–55 тысяч. Ценообразование здесь странное — квартира в центре города стоит примерно так же, как в спальном районе и как на побережье без вида на океан, но в шаговой доступности.
Деньги
Уже после февральских событий я ездил в ЮАР и столкнулся с проблемами из-за карт, выпущенных в России. Тогда я выкрутился с помощью прекрасного друга из Швейцарии, который сделал мне карту Revolut на свое имя, я привязал ее к ApplePay и спокойно пользовался ей в Африке, закидывая другу деньги через Binance, но это было слегка затратно. Конвертация из рэндов во франки съедала часть финансов, плюс к этому: невыгодный курс криптовалюты USDT к рублю на Binance. Короче, за всё приходилось платить больше на 10–15%, а курс доллара тогда был около 100 рублей.
Затем не менее прекрасный друг Марко уже из Кейптауна оформил на себя местную физическую карту, и я просто отдавал ему наличку уже в рэндах из физических долларов, которые привез с собой. Так что без карты здесь никуда.
Продукты и цены
Здесь огромный социальный разрыв в доходах людей, поэтому и предложения от магазинов/рынков на продукты очень сильно различаются. Многие из живущих здесь жалуются, что цены на продукты кусачие. Да, это правда, но не на 100%.
Овощи и фрукты всегда дешевле покупать на улице — сильно дешевле. Недавно, проезжая на автомобиле сельский район в 40–50 км от Кейптауна, мы купили два килограмма мандаринов за 20 рублей, а за ананас и авокадо отдали по 40 рублей. В городе, прямо у топовых магазинов, даже в Си-Пойнт (элитный район на побережье океана. — Прим. ред.), можно увидеть продавца фруктов, у которого цены тоже будут раза в два ниже, чем в самих магазинах.
Мобильная связь
В некоторых местах здесь ловит 5G, так что иногда купленный тариф на 400 рублей за гигабайт сгорает за секунду при невыключенной синхронизации фото c iCloud или Google Maps. Вот примерно такие тут цены на интернет и 60 минут связи. В месяц при активном пользовании может уйти около 400–500 рэндов, то есть 2000–2500 рублей.
Я пользуюсь оператором MTN. Его тут не хвалят, хотя я проблем не замечал. Кстати, все, кто прилетает в Йоханнесбург или Кейптаун: не ведитесь на салоны связи MTN или Vodacom в аэропорту. Они нацелены на туристов, и минимальные тарифы там стоят от 1500–2000 рублей, из которых почти 800–1000 берут за подключение.
Лучше сходите в магазин Woolworth и купите там симку сразу по цене баланса на ней. Ну и выключайте всё, что быстро съедает ценные гигабайты.
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