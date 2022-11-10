«Ситуация с частичной мобилизацией дала пинок»: как 27-летний россиянин всё бросил и уехал жить в ЮАР

Зачем я это всё описываю? Так вышло, что с каждым проектом ситуация в стране и мире касалась меня напрямую и либо давала новые возможности, либо забирала старые преимущества. А в перерывах между одной и другой деятельностью я проводил время в ЮАР.

С каждым разом возвращаясь в Екатеринбург, я всё меньше понимал, где мой дом, ведь в Кейптауне уже появлялись новые люди, связи, возможности, новые места... Но ощущение, что это всё же чужое, не покидало. Поэтому я всегда с некоторым предвкушением возвращался в Екатеринбург, ожидая почувствовать связь с родными местами, но всякий раз не ощущал этого ни там, ни тут. Тогда я понял, что надо определяться, где жить. В связи с событиями и общим настроением в России я всё больше смотрел в сторону Африки.