На спецоперацию не отправят, но на границу — могут: что нужно знать срочникам, попавшим в осенний призыв
Девять главных вопросов об особенностях нового призыва
С 1 ноября в России начался осенний призыв, который в этом году на месяц отложили из-за мобилизации. В связи с многочисленными законопроектами, которые вводились из-за начала частичной мобилизации или просто обсуждались в последнее время, в этом году призыв вызывает особенно много вопросов. В этом тексте мы собрали ответы на основные.
Кого будут призывать?
Условия призыва на срочную службу остаются теми же, что и раньше: в армию призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые не состоят в запасе и не имеют отсрочку. В запас люди попадают не только после того как отслужили, но и если отучились в военных вузах или военных учебных центрах, прошли альтернативную гражданскую службу.
Кому положена отсрочка?
Вариантов отсрочки у призывников несколько, ее можно получить по учебе, по болезни и по семейным обстоятельствам. Еще недавно появилась отсрочка для айтишников.
Отсрочку по учебе получают студенты как вузов, так и колледжей: с момента поступления и до выпуска или отчисления. Если студент уйдет в академический отпуск, то отсрочка сохраняется, но не дольше чем на год. Воспользоваться отсрочкой по учебе можно будет только один раз: например, если она была получена во время учебы в колледже, то в вузе ее уже не дадут.
Отсрочку по болезни дают, если заболевание есть в специальном списке — документе с названием «Расписание болезней» (приложение № 1 к постановлению правительства № 565). Там перечислено около тысячи диагнозов, от остеохондроза и обмороков до пресловутого плоскостопия. Подробнее об отсрочке по болезни для призывников мы рассказывали в этом материале.
На отсрочку по семейным обстоятельствам могут рассчитывать отцы двух и более детей и те, у кого второй ребенок на подходе — жена уже беременна и срок не менее 22 недель. Отцы-одиночки и отцы ребенка-инвалида младше трех лет не идут в армию вне зависимости от количества детей. Также отсрочка полагается опекунам или попечителям несовершеннолетних родных братьев и сестер и тем, кто ухаживает за родственником с инвалидностью. Но в обоих случаях — только если больше позаботиться об этих людях некому: нет братьев и сестер, других близких родственников.
Айтишники получили возможность не призываться на срочную службу в этом году. Правда, не все — для этого нужно работать по трудовому договору в аккредитованной компании не меньше 11 месяцев за последний год на полную ставку (или устроиться недавно, но сразу после окончания обучения). И при этом иметь образование по специальности из определенного перечня, утвержденного правительством.
Как должны вручить повестку?
Весной этого года активно обсуждался законопроект, в соответствии с которым повестку могли бы отправлять по почте — заказным письмом по месту регистрации. Документ пока принят не был, так что здесь тоже правила все те же: вручить повестку могут только сотрудники военкомата или организации, где призывник учится или работает. Повестка считается врученной, если была выдана лично в руки и под подпись призывника. Получить повестку за призывника никто не может.
Срочников отправляют в зону спецоперации?
Минобороны регулярно говорит, что срочники в боевых действиях не участвуют. На днях глава министерства Сергей Шойгу на селекторном совещании вновь заявил, что призывников отправлять в зону проведения спецоперации не будут — как новых, так и тех, кто завершает службу.
— Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут, — цитирует министра РИА Новости. — Все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой.
В самом начале спецоперации тоже говорили, что там нет срочников, но потом они все-таки обнаружились — это подтвердили даже в Минобороны.
А на присоединенные территории?
Минобороны говорит, что на территории Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР отправлять срочников не будут. Но вот в регионы, которые считались территорией России и до начала спецоперации — вполне. На днях председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сказал, что проходящих срочную службу будут направлять в Ростовскую, Белгородскую, Курскую области.
— Воинские части в указанных регионах — даже те, которые находятся у бывшей границы Украины, — в специальной военной операции никак не задействованы, — цитирует Бондарева «Парламентская газета». — Поэтому почему бы срочнику там не служить? Не вижу здесь никакого противоречия.
Перечисленные регионы не считаются зоной спецоперации, однако там довольно неспокойно — из Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах.
Что будет, если не прийти по повестке?
Зависит от того, какие у призывника причины для неявки. Если уважительные, болеет например, то ничего, но нужно будет показать больничный. Наказание за неявку по повестке без уважительной причины — штраф до трех тысяч рублей. Для тех, кто повестки получает и не приходит по ним регулярно, предусмотрена уголовная статья.
— Если человек второй раз расписался за повестку и не явился — военкомат имеет право передать дело в Следственный комитет по месту жительства, и его вызовут на опрос: по какой причине не явился? — говорит юрист Андрей Конышев. — Дальше может быть возбуждено уголовное дело за уклонение.
По общему правилу максимальное наказание за уклонение от военной службы — лишение свободы на срок до двух лет.
Можно ли попасть на альтернативную службу?
Да, никаких специальных распоряжений Минобороны по альтернативной гражданской службе для срочников в этом году не было, она также работает по прежним правилам. Рассчитывать на нее могут представители малочисленных народов Российской Федерации, например манси. Но только при условии, что они ведут традиционный образ жизни, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и занимаются традиционными промыслами коренных малочисленных народов. Кроме того, альтернативная гражданская служба полагается людям, которым убеждения или вера не позволяют брать в руки оружие. Правда, веру и убеждения придется доказать, предоставив документы (их список законом не уточнен) или свидетелей.
— Все наигранные истории в стиле прийти на заседание в рясе или с учебником о пацифизме — это больше фарс, чем реальные доказательства. По крайней мере, так это воспримет комиссия, — говорит юрист Евгений Крылов.
Альтернативная служба не откладывает призыв и не отменяет его, напротив, служить придется дольше — от 18 до 21 месяца.
А можно вместо срочки пойти добровольцем?
Как сообщает правительственный проект «Объясняем.рф», отказаться от прохождения срочной службы нельзя, но если есть высшее или среднее специальное образование, ее можно заменить военной службой по контракту. Добровольцами могут стать только граждане, состоящие в запасе, а им повестки на срочную службу не приходят. Срочник может заключить контракт на военную службу через три месяца после призыва. Это право, а не обязанность — контракт должен быть подписан добровольно.
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Что делать, если срочника заставляют подписать контракт?
Всё тот же правительственный проект объясняет, что если военнослужащих на срочной службе заставляют писать заявления о готовности выехать в зону боевых действий, то это незаконно. Срочники не принимают участия в СВО, поэтому принуждать их заключать контракт на военную службу нельзя. Если срочника принуждают подписать контракт, нужно обратиться в прокуратуру. Сделать это можно на сайте ведомства.