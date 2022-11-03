На спецоперацию не отправят, но на границу — могут: что нужно знать срочникам, попавшим в осенний призыв

Отсрочку по учебе получают студенты как вузов, так и колледжей: с момента поступления и до выпуска или отчисления. Если студент уйдет в академический отпуск, то отсрочка сохраняется, но не дольше чем на год. Воспользоваться отсрочкой по учебе можно будет только один раз: например, если она была получена во время учебы в колледже, то в вузе ее уже не дадут.



Отсрочку по болезни дают, если заболевание есть в специальном списке — документе с названием «Расписание болезней» (приложение № 1 к постановлению правительства № 565). Там перечислено около тысячи диагнозов, от остеохондроза и обмороков до пресловутого плоскостопия. Подробнее об отсрочке по болезни для призывников мы рассказывали в этом материале.

