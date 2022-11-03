Мобилизация закончилась, а мне пришла повестка. Нужно ли идти в военкомат?

Разрешить недоразумения мог бы документ, подписанный президентом, — если по его указу начали частичную мобилизацию, то и завершение он может обозначить. С вопросом о том, ждать ли документа, к Путину обратились журналисты во время его пресс-конференции после переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.



— Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим, — ответил российский президент. — С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена. Министерство обороны первоначально вообще гораздо меньшую цифру называло, но потом в конце концов пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч.

