Мобилизация закончилась, а мне пришла повестка. Нужно ли идти в военкомат?
И что делать, если военком не хочет аннулировать повестку
На днях министр обороны Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о том, что мероприятия частичной мобилизации завершены. Однако даже после этого заявления главы Минобороны повестки приходить не перестали — например, о таких инцидентах в Санкт-Петербурге писала «Фонтанка». Разбираемся, что теперь делать с повестками и когда считать мобилизацию окончательно завершенной.
О завершении мероприятий частичной мобилизации министр обороны доложил президенту на прошлой неделе.
— Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, — заявил Шойгу 28 октября. — Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется.
Тем не менее жителю Санкт-Петербурга, о котором писала «Фонтанка», повестку вручили 29 октября. Явился он по ней 31 октября, и в военкомате были и другие люди, которые тоже пришли по делам мобилизации. Как понял мужчина, отправить их хотят в ближайшее время. Корреспондент издания позвонил в военкомат под видом получившего повестку военнообязанного, чтобы выяснить, нужно ли идти по ней после окончания мобилизации, и услышал, что «в нашем военкомате пока продолжается».
Разрешить недоразумения мог бы документ, подписанный президентом, — если по его указу начали частичную мобилизацию, то и завершение он может обозначить. С вопросом о том, ждать ли документа, к Путину обратились журналисты во время его пресс-конференции после переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.
— Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим, — ответил российский президент. — С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена. Министерство обороны первоначально вообще гораздо меньшую цифру называло, но потом в конце концов пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч.
Мы тоже поговорили с юристами и изучили Федеральный закон «О мобилизации». Оказалось, что порядок прекращения мобилизации законом не установлен.
— С одной стороны, логично, что, если мобилизация начинается указом, должна быть им и завершена, мнения не имеют нормативного значения, — говорит юрист Евгений Крылов. — С другой стороны, в федеральном законе о мобилизации нет порядка ее завершения. А значит, как будто бы и указа может не быть.
Юристы президента тоже пришли к выводу, что можно обойтись и без указа. 1 ноября об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
— Путин посоветовался с юристами. Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Телеграммы разосланы в военкоматы, — цитирует Пескова кремлевский пул.
В открытом доступе документы, которые направлены в военкоматы, пока не публиковались, поэтому, что будет с повестками, которые пришли уже после выступления главы Минобороны и президента, пока не очевидно.
— Повестки аннулируются либо указом, либо сотрудниками военкомата при личном посещении, — говорит юрист Евгений Крылов. — Если приходит повестка, по ней обязаны явиться. Если мобилизация завершена — повестку аннулируют.
Наказание за неявку по повестке остается прежним, несмотря на завершение мобилизации, — штраф до трех тысяч рублей. 1 ноября стало известно об инициативе депутатов внести в Уголовный кодекс поправки, согласно которым за отказ от мобилизации суд мог бы лишать свободы на срок до пяти лет, однако позже авторы законопроекта отказались от этой идеи.
— В случае если вы пришли аннулировать повестку в связи с завершением мобилизации, но вас всё равно призывают — можно обратиться в военную прокуратуру или в суд. Даже несмотря на то, что официальных документов нет, ссылаться в данном случае можно на официальную позицию президента, поскольку он является Верховным главнокомандующим, — говорит юрист Евгений Крылов.
По данным Минобороны, озвученным Сергеем Шойгу 1 ноября, в районы боевых действий направлены 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации. Выполнить мобилизационное задание военкоматам удалось за пять недель — указ о начале частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы Минобороны, новых мобилизационных заданий пока не планируется.
— Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту, — заявил Шойгу во время встречи с Владимиром Путиным 28 октября.
Он также сообщил, сколько добровольцев уже решили принять участие в спецоперации — не дожидаясь повесток в военкоматы явились 13 тысяч человек.
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Но не стоит забывать, что в ноябре начался осенний призыв срочников — его и так перенесли на месяц из-за проведения военкоматами мероприятий по частичной мобилизации. В Минобороны уверяют, что призывников не будут направлять в зону спецоперации, а те, кто сейчас завершает срочную службу — поедут домой. О том, что срочники не участвуют в спецоперации, говорилось с самого ее начала, однако в марте Минобороны признало, что такие факты имели место.