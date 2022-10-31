В Минобороны сообщили, что прекращают выдавать повестки по мобилизации
С сегодняшнего дня военкоматы возвращаются к работе в прежнем режиме
В Минобороны РФ сообщили, что по поручению министра обороны Сергея Шойгу генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Согласно этим указаниям, прекращаются все призывные мероприятия для тех, кто находится в запасе, — это в том числе подготовка и вручение повесток.
— Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военкоматов, а также выделенные региональными властями здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для использования по прежнему назначению, — сообщили в Минобороны, добавив, что военкоматы с 31 октября возвращаются к работе в штатном режиме.
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В дальнейшем работа военкоматов по комплектованию ВС РФ будет организована только за счет приема добровольцев и контрактников. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, об указе президента по окончанию частичной мобилизации сообщат дополнительно.
Напомним, на встрече с президентом Сергей Шойгу заявил, что установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту. Также он рассказал о том, сколько мобилизованных уже отправились в зону проведения спецоперации — это 82 тысячи человек.
Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Из-за частичной мобилизации на месяц сдвинулся срочный призыв в армию.