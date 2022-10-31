В Минобороны сообщили, что прекращают выдавать повестки по мобилизации

В Минобороны РФ сообщили, что по поручению министра обороны Сергея Шойгу генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Согласно этим указаниям, прекращаются все призывные мероприятия для тех, кто находится в запасе, — это в том числе подготовка и вручение повесток.