Частичная мобилизация в России завершилась: новости СВО за 28 октября

По словам министра обороны, 218 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, перед отправкой в зону проведения СВО этому уделяется особое внимание. Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек.



В России впервые наградили медалью мобилизованного

На сайте Минобороны сообщили, что в Тюменской области впервые наградили мобилизованного. Житель Ямала получил медаль «За отвагу», которой его наградили за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». Награждение прошло в центре подготовки и обучения граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Награду на плацу центра вручил начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, генерал-майор Дмитрий Евмененко.