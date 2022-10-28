Выступление Путина на «Валдае» и узаконенный призыв осужденных: новости вокруг СВО за 27 октября

Также Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации. Те, кто проходят альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях. Кроме того, статус добровольцев приравняли к статусу военнослужащих по контракту.

В России впервые прекратили уголовное дело за распространение фейков об армии

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении жителя Нижнего Новгорода, которого подозревали в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Евгений Губин. Уголовное дело в отношении нижегородца возбудили после того, как он в апреле разместил видео о событиях в Буче. Однако защите удалось доказать, что состава преступления в действиях подозреваемого нет.

— Следователи Следственного комитета провели лингвистическую экспертизу, провели полное и всестороннее расследование по этому делу. После проведения лингвистической экспертизы удалось доказать, что состава преступления по распространению заведомо ложной информации в его (подозреваемого. — Прим. ред.) действиях нет. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, — рассказал адвокат Евгений Губин.

