«Боюсь говорить, откуда мы»: россияне — об отдыхе в Европе в разгар международного конфликта

К слову, цены в магазинах нас не шокировали: с нынешним курсом валют продукты стоят чуть дороже, чем в России. Однако с поправкой на то, что оливки, сыры, хамон гораздо свежее и вкуснее, чем продукты в обычном челябинском супермаркете. А уж если сравнивать с ценами на санкционку, за которой ценители охотятся на всевозможных рынках, то цены в два раза ниже.

Как же тесен мир

Одной из необычных встреч стало знакомство с взрослой парой из Челябинска, которая уже 10 лет живет в Германии и отправилась в отпуск, как и мы. С ними мы на берегу договорились: за разговор о политике — по 10 евро. Так что беседовали больше о семьях, бизнесе, об адаптации в чужой стране. Выяснилось, что наши новые знакомые держат магазин кафеля и занимаются его укладкой. Но как бы мы ни старались, всё же подспудно возвращались к международной повестке.

