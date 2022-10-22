«Боюсь говорить, откуда мы»: россияне — об отдыхе в Европе в разгар международного конфликта
Журналист рассказала, каково путешествовать в эпоху санкций и мировой напряженности
Этой осенью многим россиянам пришлось отменить или перенести отпуск за границей. Особенно если речь шла не о ближнем зарубежье или Турции, а о странах Европы. Сложностей хватает: на границе к туристам могут возникнуть вопросы о мобилизации, прямых перелетов почти нет, и приходится искать сложные маршруты, к тому же наши банковские карты за рубежом не принимают. Да еще со всех сторон звучат страшилки об агрессии иностранцев по отношению к русским: кто-то рассказывает о хейте и буллинге, в соцсетях пугают дискриминацией или того хуже — нападениями. Историю своего путешествия в столь неспокойное время рассказала корреспондент 74.RU Ульяна Зайкова. Она провела две недели в Италии, Греции, Черногории. Ее история от первого лица — ниже.
Сутки — туда, сутки — обратно
Сама поездка планировалась заранее: летом были куплены билеты на самолет и забронированы отели, составлена программа с учетом экскурсий и живописных локаций. Стоит оговориться, что из-за начала СВО в феврале пришлось отменить предыдущий отпуск, планировавшийся на март, так что спустя полгода силы были на исходе, и этого путешествия я ждала как никогда. Летели мы компанией друзей из 10 человек: 8 взрослых и двое детей. Добирались с двумя пересадками: Челябинск — Москва, Москва — Стамбул, Стамбул — Бари (юг Италии), обратно — так же. На дорогу туда и обратно ушло в общей сложности около двух суток, но в нынешних обстоятельствах грех жаловаться.
Мы пересекали границу после объявления частичной мобилизации, не скрою, вся наша компания до последнего переживала, удастся ли выехать из страны в полном составе. Но, видимо, чтобы не нагнетать панику, никто даже не заводил разговора на эту тему. В итоге всё прошло нормально: пограничники дежурно спросили о том, когда были приобретены билеты, чуть более внимательно изучили документы и пропустили в транзитную зону. С принимающей стороны — тоже без эксцессов: сканировали чуть более тщательно шенгенские визы и, убедившись, что всё в порядке, с улыбкой говорили: «Добро пожаловать».
Приятно удивило, что туристам не обязательно сдавать ПЦР-тест, достаточно сертификата о вакцинации препаратом «Спутник V» (как выяснилось, в Италии он не имеет срока годности), да и тот пригодился лишь однажды.
Карты, деньги, два авто
Финансовым вопросом мы озаботились заранее: оформили казахские банковские карты, которыми можно расплачиваться за границей. Для этого съездили в соседнее государство и обошли с десяток банков (большинство из них отказало, пара из них всё же открыли счета). К началу путешествия у нас на счетах лежали запланированные на поездку суммы (в тенге), плюс каждый взял немного наличных в евро (валюту купили в России).
Заказать отели не составляло труда: сайт Booking.com, который сейчас блокирует бронь при оплате русской картой, с казахскими реквизитами работал безотказно. А вот с арендой машин возникли проблемы, (на большую компанию нам их требовалась сразу две). Чтобы взять в прокат автомобиль, как правило, нужна кредитная, а не дебетовая карта: это необходимо, чтобы потом компании могли удержать с нее штрафы. Это правило действовало и на этот раз. А так как кредиток в Казахстане русским не дают (клиентам, которые не являются резидентами страны, их попросту не оформляют) пришлось договариваться на месте. Одну машину удалось взять в небольшой местной конторе, где менеджеры оказались сговорчивее, чем в крупных международных организациях, вторую — в итальянской фирме, где потребовали оплатить полную страховку (такой полис стоит в 2 раза дороже обычного).
К слову, цены в магазинах нас не шокировали: с нынешним курсом валют продукты стоят чуть дороже, чем в России. Однако с поправкой на то, что оливки, сыры, хамон гораздо свежее и вкуснее, чем продукты в обычном челябинском супермаркете. А уж если сравнивать с ценами на санкционку, за которой ценители охотятся на всевозможных рынках, то цены в два раза ниже.
Как же тесен мир
Одной из необычных встреч стало знакомство с взрослой парой из Челябинска, которая уже 10 лет живет в Германии и отправилась в отпуск, как и мы. С ними мы на берегу договорились: за разговор о политике — по 10 евро. Так что беседовали больше о семьях, бизнесе, об адаптации в чужой стране. Выяснилось, что наши новые знакомые держат магазин кафеля и занимаются его укладкой. Но как бы мы ни старались, всё же подспудно возвращались к международной повестке.
— У нас коммунальные платежи выросли с начала года в три раза: всё из-за того, что нет российского газа. Такого никогда не было. Многие бросились ставить солнечные батареи, но на это нужно 20 тысяч евро как минимум, — жаловались супруги. — Бизнесу сейчас непросто: аренду подняли, государство зажимает пошлинами. Так еще недвижимость выросла в цене в полтора раза с пандемией и спецоперацией. Дочь с мужем хотели купить квартиру, но пришлось отложить сделку. Ипотека раньше была в районе 0%, сейчас скачет 2–4%, поднималась даже до 6–7%.
Они признались, что ассимилировались за границей довольно быстро, тем более что у самих есть немецкие корни. Русских в их поселке достаточно, поделились наблюдениями супруги, но не всем удается стать «своими». И в основном проблемы возникают у тех, кто намеренно отказывается учить местный язык и не желает погружаться в немецкую культуру. В итоге такие мигранты не могут ни к врачу обратиться, ни поговорить с учителем у ребенка в школе.
Отношение к русским
В европейских городках бросается в глаза, что жизнь там течет так же спокойно и размеренно, как и год, и два назад. Люди беззаботно снуют по улицам, болтают и смеются, готовят пасту, разливают вино и неспешно делают покупки в магазинах. Если честно, такая картина выглядит уж очень непривычно после общего напряжения, которое сейчас царит в России. Впрочем, стоит включить радио в машине, как каждый новостной выпуск начинается со слов Ukraine, Putin, Russia. Разобрать, о чем речь, сложно, когда не знаешь местный язык, но совершенно точно, это так или иначе беспокоит жителей Старого Света.
В городах, некогда наводненных русскими туристами, мы практически не слышали знакомую речь — похоже, путешествовать отваживаются единицы. Отголоском былого наплыва соотечественников раздаются слова «спасибо», «на здоровье», которые с акцентом выговаривают местные жители. Видимо, разучили популярные выражения, пока те были в ходу. Вычислить русских туристов в толпе, судя по всему, тем же итальянцам несложно. Распознав нас, практически все сопереживали.
— Продавец в магазине увидела вас, поняла, что вы из России, и схватилась за голову: «Ах, бедненькие! Как же сложно им теперь лететь к нам, нужно сделать несколько пересадок, пожелайте им удачи от меня. Сейчас у них непростая ситуация, пусть берегут себя», — рассказала гид Ирина, с которой мы путешествовали по югу Италии. — Вообще, тут нет единого мнения по Украине: кто-то одобряет спецоперацию, кто-то — нет, соотношение где-то 50/50.
То, что никто не собирался гнобить русских, отметили и наши друзья. В один из первых вечеров подруга вернулась с ужина в отель и тут же выпалила:
— Сейчас заказали ребенку пасту, повар разговорился с нами и спросил, откуда мы. Я честно призналась, что мы из России, и сразу сказала: «Знаете, в связи с последними событиями боюсь говорить, откуда мы». На что он ответил: «Ни в коем случае не переживайте, мы все очень лояльно относимся к этому. Мы понимаем, что это политика, что она не касается обычных людей». Потом отдельно подошел менеджер заведения и сказал, что у него русская жена. Заявил, что мы ничего не должны бояться, что мы в безопасности, — поделилась моя подруга Татьяна.
Конечно, никто из нас специально не скрывал, откуда мы, но и не выпячивал. В основном всё общение — на английском языке: вежливо, легко и непринужденно. Всё просто: ты ведешь себя дружелюбно, и к тебе относятся так же. В основном любопытствующие иностранцы удивлялись, как нас выпустили из страны, спрашивали, почему наши мужчины не мобилизованы и как мы оцениваем все эти события. Порой после фразы «Мы из России» собеседники отмеривали паузу, как будто ожидая пояснений. Но стоило немного рассказать о себе и поделиться своими мыслями, как подозрительность и неловкость растворялись. В Греции так вообще многие сетовали, что после начала СВО им отрубили русское ТВ и пришлось подключаться к нему нелегально.
В один из вечеров познакомились с девушкой из Харькова, она продавала ювелирные украшения.
— Конечно, тяжело читать новости. У меня все родственники на Украине, переживаю за них, скоро сама вернусь домой. Но простые люди ни в чем не виноваты, всё происходящее никак не должно сказываться на мое отношение к вам или ваше ко мне. Мы же не звери, — задумчиво рассудила новая знакомая.
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Справедливости ради надо сказать, что одну пренебрежительную гримасу мы всё же получили, когда арендовали автомобиль и показали российские права. Впрочем, хочется думать, что это скорее исключение, чем правило. Или, в конце концов, просто нелепое совпадение. Не всё же стоит воспринимать на свой счет, правда?