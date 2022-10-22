«Сквозь слезы пекла ему ночью пироги в дорогу». Водителя троллейбуса мобилизовали через 3 дня после свадьбы — рассказ жены

— Мы очень много разговаривали, сказал: «Не переживай, всё будет хорошо». Он знает, за что он идет. Вообще большинство, как я посмотрю, если мы будем откровенны, идут ради денег. Ну вот так сложилось в нашей стране. Но это не про моего мужа, он уникум, он настолько патриот своей страны. Какой-то стыд у него, что ли, будет, если он не пойдет. Я в любом случае его поддерживаю, он же мой муж. Он нашел правильные слова, потому что до разговора у меня было другое мнение. Я говорила ему: «Нам нужно бежать, чтобы тебя не забрали, чтобы ты остался жив-здоров». Но он сказал: «Ну вот представь, я не пойду, кто-то тоже, еще 100 тысяч не пойдут, еще два миллиона не пойдут, а кто тогда защищать будет нашу Родину?» Ну это же тоже правильно, да?



О том, что Алексей переживал в Чечне, своей жене он никогда не рассказывал. Этот опыт был для него тяжелым и травматичным. Как он говорил своей жене во время увольнительной, он бы не хотел вспоминать ничего оттуда, но сейчас «видимо, придется».