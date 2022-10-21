Сибирячка смогла добиться отсрочки для мобилизованного мужа — он отец ребенка-инвалида

Жительница Новосибирска Светлана, рассказавшая НГС историю мобилизации мужа, смогла добиться временной отсрочки для супруга. Мужчина — отец ребенка-аутиста и единственный кормилец в семье. Получить необходимый документ сибирячке помог совет депутатов. Сейчас супруг Светланы находится дома.



Сначала женщина обратилась к юристам и Народному фронту, оставила заявку на портале «Госуслуги». Но ответ был один: данная категория граждан не значится в списках на отсрочку от мобилизации. Тогда Светлана пошла со своей историей в совет депутатов города Бердска. Кроме того, она написала письмо в Законодательное собрание области, рассказывала свою историю в сообществах Госдумы и других политических организациях.