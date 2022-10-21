Сибирячка смогла добиться отсрочки для мобилизованного мужа — он отец ребенка-инвалида
Получить документ женщине помогли совет депутатов и администрация города Бердска
Жительница Новосибирска Светлана, рассказавшая НГС историю мобилизации мужа, смогла добиться временной отсрочки для супруга. Мужчина — отец ребенка-аутиста и единственный кормилец в семье. Получить необходимый документ сибирячке помог совет депутатов. Сейчас супруг Светланы находится дома.
Сначала женщина обратилась к юристам и Народному фронту, оставила заявку на портале «Госуслуги». Но ответ был один: данная категория граждан не значится в списках на отсрочку от мобилизации. Тогда Светлана пошла со своей историей в совет депутатов города Бердска. Кроме того, она написала письмо в Законодательное собрание области, рассказывала свою историю в сообществах Госдумы и других политических организациях.
— К решению нашей истории подключились Александр Аксененко, уполномоченная по правам детей Надежда Болтенко. Также было написано обращение к сенатору РФ Карелину, — поделилась с НГС Светлана и добавила, что именно это и дало положительный исход.
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Супруга Светланы мобилизовали в Бердске 23 сентября и отправили в пункт сбора на территорию НВВКУ. При явке в военкомат мужчина, имеющий только военную кафедру, предоставил дополнительные документы — свидетельство о рождении ребенка и справку, подтверждающую статус того, что воспитывает ребенка-инвалида. В военкомате у него посмотрели документы и всё равно выдали повестку на военные сборы, так как в списке НВВКУ он числится мобилизованным.
— Оказалось, что мы единственная семья в Бердске с ребенком-инвалидом, где папу мобилизировали. Одного вернули, так как у него трое детей, один из которых инвалид, во второй семье тоже были нюансы по состоянию здоровья. Получается, что воевала с системой я одна, — рассказывает Светлана.
Всего около 10 тысяч ошибочно мобилизованных россиян вернули домой — об этом заявили в Госдуме.