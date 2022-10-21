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Спецоперация на Украине

Около 10 тысяч ошибочно мобилизованных россиян вернули домой

Об этом заявили в Госдуме

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Разобраться со случаями ошибочной мобилизации в конце сентября поручил президент

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С начала мобилизации по всей стране вернули домой порядка 10 тысяч мобилизованных. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам, — цитирует ТАСС ответ главы комитета на вопрос о мобилизованных по ошибке во время встречи с волонтерами «Единой России» 21 октября.

В конце сентября Владимир Путин на Совете безопасности заявил, что по мобилизации граждан, которым положена отсрочка «поступает много вопросов», и поручил вернуть домой тех, кого призвали по ошибке. Среди прочих категорий речь шла о многодетных отцах. По закону отсрочка предоставляется только тем, у кого есть четверо или больше иждивенцев младше 16 лет, однако есть директива Генштаба, согласно которой отсрочку также получают мужчины, на иждивении которых находятся трое детей до 16 лет, отцы детей с паллиативным статусом и многодетные отцы, если один из детей имеет инвалидность. Соответствующие поправки хотели внести и в закон, но пока они не прошли одобрение Госдумы. Профильный комитет намерен и дальше их продвигать, сейчас комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей занимается обращениями к главам регионов по конкретным ситуациям, когда призывают многодетных отцов.

Госдума РФОтсрочка от армииСпецоперация на УкраинеАндрей КартаполовМобилизация в России
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