«Броников нет, а патронов — хоть ведрами набирай»: монолог контрактника, приехавшего со спецоперации в отпуск

— Где вас разместили потом, куда попали?

— В [называет населенный пункт] нам час дали: умыться, перекусить, кофе попить и потом опять построение. Начал там начальник штаба ругаться: «Кто вас сюда отправил без брони (без бронежилетов. — Прим. ред.), без касок». У него ничего этого нет, никто ничего не привозит. Начал орать на своих офицеров, сказал: «Я их не пущу туда без брони!» Там лежала куча, такого уже… Как с госпиталя раздевают ребят, рваное, драное вот это вот, простреленное где че. И мы с этой кучи выбирали себе. Он [начальник штаба] приказал, чтобы они свое тоже принесли снаряжение, жилеты, каски. Чтобы всем хватило. Нас снарядили броней, касками. Патронов много — ящиками, ведрами, хоть в карманы, в мешки набирайте себе. Зарядились. По две гранаты выдали, по две ракеты сигнальные. И это всё 18 июня, и в этот день мы пересекли границу. И там, недалеко от Луганска, лагерь базировался. В лагере, где бригада базировалась, 18-го должно было начаться наступление, мы опоздали. Получается, в этой деревне мы базировались где-то неделю или чуть поменьше, 5 дней. Сами там уже снаряжались, чтобы спина привыкла к бронику. Кто-то из ребят сами на зачистку дома на тренировку ходили, с опытом, которые Чечню прошли. Начали готовиться. Не знали, кто куда попадет. А, нас еще в штабе в [называет населенный пункт] делили по подразделениям. Необязательно туда, на какую должность ты в учебном центре шел, тебя могут просто в другое место распределить.