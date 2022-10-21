«Страшно было так долго, что уже всё равно». Как теперь выглядит граница между Доном и Донбассом

Подхожу к окну паспортного контроля, пока досматривают автомобиль. Улыбчивый сотрудник мило интересуется целью поездки и быстро возвращает паспорт.



— Берете паспорт с талоном и идете дальше по курсу.



— Скажите, а теперь тут нет таможенников и только пограничники?



— Только пограничники.



— А таможенников убрали совсем, да?



— Да.



— А дальше там таможенного контроля на территории ЛНР уже нет?



— Поедете, посмотрите, поищите там кого-нибудь. Как найдете, скажите, пусть идут сюда — нам помогают, — с улыбкой говорит российский пограничник.

