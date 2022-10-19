Украину предупредили об отключениях света, тепла и воды: новости вокруг СВО за 18 октября

— За призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место — трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключен срочный трудовой договор, — напоминают в правительстве.



Сроки действия аттестаций и других разрешений мобилизованных продлят в автоматическом режиме, без проведения оценки их знаний и умений.

