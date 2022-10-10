Серия взрывов прогремела в Киеве: хроника спецоперации на Украине
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Утром 10 октября в разных городах Украины прогремели взрывы. Сообщается об ударах в Киеве, Днепре, Житомире, Тернополе и Хмельницом. Мы ведем онлайн-хронику случившегося.
Сегодня президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Повестка встречи пока неизвестна.
9 октября российский президент встретился с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Он доложил главе государства о первых результатах предварительного расследования теракта, который произошел утром 8 октября на Крымском мосту. По словам главы СКР, его организовали спецслужбы Украины с помощью «граждан России из зарубежных государств».
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Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что армейская группировка и территориальный гарнизон будут усилены для защиты границы и для пресечения обстрелов региона.
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Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко заявил, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура.
Кроме того, Украинские железные дороги сообщают о повреждении контактной сети на Западной Украине и возможной задержке поездов.
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Военная администрация Львовской области сообщает, что повреждения зафиксированы на объектах энергетической инфраструктуры региона. Власти области призвали жителей оставаться в укрытиях.
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Мэр Харькова сообщил, что один из ударов пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах пропал свет, отсутствует водоснабжение.
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Ранее телеграм-каналы писали о взрывах на территории Белгородской области. Региональный оперштаб эту информацию опроверг: хлопки в Белгороде и его пригороде связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне.
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Также украинские СМИ сообщают о взрывах и проблемах с электроснабжением в Харькове.
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Повреждения зафиксированы на объектах энергетической инфраструктуры Львовской области, сообщили в областной военной администрации.
Власти области призвали жителей оставаться в укрытиях.
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