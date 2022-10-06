Путин принял новые регионы в РФ и дал очередные отсрочки по мобилизации. Новости СВО за 5 октября

Также Владимир Путин провел первые кадровые назначения на новых территориях.



Первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации

Первое уголовное дело об уклонении от военной службы при мобилизации возбуждено в России. Фигурантом стал житель Пензы 1990 года рождения. По информации СК РФ по Пензенской области, он без законных оснований для освобождения от службы не явился по повестке.



— По данным следствия, 23 сентября 2022 года мужчина 1990 года рождения, состоящий на воинском учете, был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военный комиссариат в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией. Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился, — говорится в сообщении Следственного комитета.

