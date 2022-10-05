Будет ли Путин сегодня обращаться к стране? Ответили в Кремле

В последний раз Владимир Путин обращался к нации в конце сентября — тогда он объявил о начале частичной мобилизации и подписал договоры о принятии в состав России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Сегодня эти регионы были официально приняты в состав РФ. Полную речь президента о частичной мобилизации мы публиковали в отдельном материале.