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Будет ли Путин сегодня обращаться к стране? Ответили в Кремле

Сообщения об этом появились в некоторых телеграм-каналах

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В последний раз Путин обращался к нации в конце сентября

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, планирует ли Владимир Путин выступать с обращением сегодня. Ранее об этой возможности написали в телеграм-канале Readovka, сославшись на собственные источники: по их словам, оно должно было касаться изменения статуса спецоперации.

— Владимир Путин не будет сегодня выступать с обращением к нации, сообщения о таких планах — фейки, — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента высказался о вероятности переформатирования спецоперации в контртеррористическую операцию, отметив, что это прерогатива верховного главнокомандующего и решений по этому поводу не принималось.

В последний раз Владимир Путин обращался к нации в конце сентября — тогда он объявил о начале частичной мобилизации и подписал договоры о принятии в состав России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Сегодня эти регионы были официально приняты в состав РФ. Полную речь президента о частичной мобилизации мы публиковали в отдельном материале.

Владимир ПутинДмитрий ПесковКремльРоссияУкраинаСпецоперацияОбращение к нации
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