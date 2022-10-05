Будет ли Путин сегодня обращаться к стране? Ответили в Кремле
Сообщения об этом появились в некоторых телеграм-каналах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, планирует ли Владимир Путин выступать с обращением сегодня. Ранее об этой возможности написали в телеграм-канале Readovka, сославшись на собственные источники: по их словам, оно должно было касаться изменения статуса спецоперации.
— Владимир Путин не будет сегодня выступать с обращением к нации, сообщения о таких планах — фейки, — заявил Песков.
Также пресс-секретарь президента высказался о вероятности переформатирования спецоперации в контртеррористическую операцию, отметив, что это прерогатива верховного главнокомандующего и решений по этому поводу не принималось.
В последний раз Владимир Путин обращался к нации в конце сентября — тогда он объявил о начале частичной мобилизации и подписал договоры о принятии в состав России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Сегодня эти регионы были официально приняты в состав РФ. Полную речь президента о частичной мобилизации мы публиковали в отдельном материале.