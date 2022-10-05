Сколько мобилизованных набрали? Главные новости СВО за 4 октября

— Мобилизованных направят в зону спецоперации вместе с задействованными там подразделениями. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания, — рассказал Сергей Шойгу, добавив, что с новобранцами нужно провести дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом, чтобы адаптировать к боевой обстановке.

Также министр обороны сообщил, что нынешние военнослужащие, находящиеся на срочной службе, после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО.

