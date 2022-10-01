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Спецоперация на Украине

Глава Минобороны заявил, что женщин не будут призывать по мобилизации

Он сказал, что этого нет в планах

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Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военнообязанных женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации.

— Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин, — цитирует РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

Женщины подлежат постановке на воинский учет, если они получили подготовку по определенным специальностям. Это касается сферы связи, медицины, картографии и ряда других профессий (весь список можно найти в этом материале).

Мы публиковали монологи женщин, у которых есть военный билет. Почитайте, что они говорят о мобилизации.

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