Глава Минобороны заявил, что женщин не будут призывать по мобилизации
Он сказал, что этого нет в планах
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военнообязанных женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации.
— Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин, — цитирует РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.
Женщины подлежат постановке на воинский учет, если они получили подготовку по определенным специальностям. Это касается сферы связи, медицины, картографии и ряда других профессий (весь список можно найти в этом материале).
Мы публиковали монологи женщин, у которых есть военный билет. Почитайте, что они говорят о мобилизации.