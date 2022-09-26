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«Включить музыку — "Славяночку" для бодрости»: в Карасукском районе НСО проходит частичная мобилизация

Прощание с мобилизованными проходило вечером 24 сентября

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В Карасукском районе, как и в других районах Новосибирской области, начали провожать мобилизованных

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В Карасукском районе Новосибирской области проходит частичная мобилизация, информацию об этом НГС подтвердил глава администрации Александр Гофман.

— Военкомат обеспечивает автобусами, а мы, органы местного самоуправления, содействуем. Глава, я считаю, обязательно должен провожать: сказать добрые напутственные слова, пожать руки ребятам, посадить в автобус, включить музыку — «Славяночку» для бодрости. Это моя задача. Сейчас церковь присоединится: владыка будет тоже провожать, — объяснил, как провожают мобилизованных Александр Гофман.

Он добавил, что мобилизованных провожают родители, близкие.

Информацию о количестве мобилизованных глава района посоветовал узнать в военкомате. На момент публикации журналист НГС не смог получить ответ в военном комиссариате Карасукского, Баганского и Купинского районов Новосибирской области.

Жительница Карасукского района Евгения Кедь сходила проводить земляков вечером 24 сентября. По ее словам, она не провожала кого-то конкретного, а просто пришла поддержать своих. Сегодня в 22:00 она снова собирается пойти на проводы.

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