«Включить музыку — "Славяночку" для бодрости»: в Карасукском районе НСО проходит частичная мобилизация

В Карасукском районе Новосибирской области проходит частичная мобилизация, информацию об этом НГС подтвердил глава администрации Александр Гофман.



— Военкомат обеспечивает автобусами, а мы, органы местного самоуправления, содействуем. Глава, я считаю, обязательно должен провожать: сказать добрые напутственные слова, пожать руки ребятам, посадить в автобус, включить музыку — «Славяночку» для бодрости. Это моя задача. Сейчас церковь присоединится: владыка будет тоже провожать, — объяснил, как провожают мобилизованных Александр Гофман.