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Путин дал звание заслуженного врача России инфекционисту из Краснообска

Указ о награждении президент подписал вчера

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Кроме Валентины Зайцевой президент наградил сотрудницу завода «Восход»

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14 сентября Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. В список попал врач из Новосибирска.

— Присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Зайцевой Валентине Николаевне, — говорится в тексте указа.

Валентина Зайцева работает в Новосибирской клинической центральной районной больнице в Краснообске. На сайте больницы указано, что Валентина Николаевна — врач-инфекционист высшей квалификационной категории.

Кроме того, награду «Заслуженный работник пищевой индустрии» дали начальнику булочного цеха хлебозавода «Восход» Валентине Поцелуевой.

В июле президент России Владимир Путин наградил гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова орденом Пирогова. Он удостоился ордена как участник и разработчик вакцины от коронавируса.

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