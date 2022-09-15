Путин дал звание заслуженного врача России инфекционисту из Краснообска
Указ о награждении президент подписал вчера
14 сентября Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. В список попал врач из Новосибирска.
— Присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Зайцевой Валентине Николаевне, — говорится в тексте указа.
Валентина Зайцева работает в Новосибирской клинической центральной районной больнице в Краснообске. На сайте больницы указано, что Валентина Николаевна — врач-инфекционист высшей квалификационной категории.
Кроме того, награду «Заслуженный работник пищевой индустрии» дали начальнику булочного цеха хлебозавода «Восход» Валентине Поцелуевой.
В июле президент России Владимир Путин наградил гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова орденом Пирогова. Он удостоился ордена как участник и разработчик вакцины от коронавируса.