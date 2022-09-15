33-летний военный из села в Новосибирской области погиб на Украине
Его похороны прошли в Амурской области, где последние годы он жил
В селе Половинное Краснозерского района прошли траурные мероприятия, посвященные Сергею Хведелиани, который погиб во время спецоперации на Украине. Информацию об этом подтвердили в администрации Половинского сельсовета.
— Хоронили его не в Половинном, а по месту проживания, в Амурской области. Все родственники уехали туда. Он родился 6 августа 1989 года, остались жена и двое детей. Похороны были 13 сентября, — объяснили в администрации сельсовета.
Там же уточнили, что Сергей Хведелиани приехал в Половинное в 2004 году, окончил в селе 10-й и 11-й классы.
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Некролог о погибшем появился в официальном паблике районной газеты «Краснозерская Новь» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь»). Там же называется звание Сергея Хведелиани — старший лейтенант.
— В 2010 году вступил в ряды Российской армии, в 2011 году подписал контракт. <…> Погиб 1 сентября при выполнении специальных задач в ходе СВО на территории Украины, ЛНР и ДНР. Посмертно награжден орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть», — говорится в посте.
Двумя днями ранее в селе Мохнатый Лог Краснозерского района похоронили военнослужащего Алексея Буслаева, погибшего на Украине.