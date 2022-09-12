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Спецоперация на Украине

22-летний военнослужащий из села в Краснозерском районе погиб на Украине

Его похороны пройдут сегодня, 12 сентября

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Алексей Буслаев погиб 26 августа

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В селе Мохнатый Лог Краснозерского района сегодня, 12 сентября, пройдут похороны Алексея Буслаева, погибшего на Украине. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации Мохнатологовского сельсовета.

— 22 года ему. Похороны сегодня будут, всё пройдет торжественно. Он местный, похоронят его в Петропавловке — у нас тут два села рядом. Когда-то там его семья жила, а потом переехала в Мохнатый Лог. Вся процессия будет тут, в Доме культуры, а потом плавно перейдем на кладбище в Петропавловку, — объяснили в сельсовете.

Некролог по случаю смерти Алексея Буслаева появился в местной газете — «Краснозерская новь» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь»). В заметке сообщается, что мужчина погиб 26 августа.

— Алексей окончил Петропавловскую школу, затем семья переехала в Мохнатый Лог. Алексей поступил в Ордынский сельскохозяйственный колледж, успешно его окончил. Учился хорошо, был хорошим другом. Помогал семье. После года службы в армии перешел на контрактную службу, — говорится в ней.

В конце августа в Бердске похоронили погибшего на Украине военнослужащего — раньше он участвовал в боевых действиях в Чечне.

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Спецоперация на Украине
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