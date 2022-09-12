22-летний военнослужащий из села в Краснозерском районе погиб на Украине

— 22 года ему. Похороны сегодня будут, всё пройдет торжественно. Он местный, похоронят его в Петропавловке — у нас тут два села рядом. Когда-то там его семья жила, а потом переехала в Мохнатый Лог. Вся процессия будет тут, в Доме культуры, а потом плавно перейдем на кладбище в Петропавловку, — объяснили в сельсовете.

