22-летний военнослужащий из села в Краснозерском районе погиб на Украине
Его похороны пройдут сегодня, 12 сентября
В селе Мохнатый Лог Краснозерского района сегодня, 12 сентября, пройдут похороны Алексея Буслаева, погибшего на Украине. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации Мохнатологовского сельсовета.
— 22 года ему. Похороны сегодня будут, всё пройдет торжественно. Он местный, похоронят его в Петропавловке — у нас тут два села рядом. Когда-то там его семья жила, а потом переехала в Мохнатый Лог. Вся процессия будет тут, в Доме культуры, а потом плавно перейдем на кладбище в Петропавловку, — объяснили в сельсовете.
Некролог по случаю смерти Алексея Буслаева появился в местной газете — «Краснозерская новь» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь»). В заметке сообщается, что мужчина погиб 26 августа.
— Алексей окончил Петропавловскую школу, затем семья переехала в Мохнатый Лог. Алексей поступил в Ордынский сельскохозяйственный колледж, успешно его окончил. Учился хорошо, был хорошим другом. Помогал семье. После года службы в армии перешел на контрактную службу, — говорится в ней.
В конце августа в Бердске похоронили погибшего на Украине военнослужащего — раньше он участвовал в боевых действиях в Чечне.