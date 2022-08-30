В Бердске похоронят погибшего на Украине военнослужащего — раньше он участвовал в боевых действиях в Чечне

В Бердске сегодня, 30 августа, пройдет прощание с погибшим в ходе спецоперации Максимом Дайбовым. Об этом сообщается на сайте администрации Бердска.



— 17 августа 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, погиб Максим Сергеевич Дайбов. <…> В 2011 году Максим Дайбов принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики, за что награжден медалями: «Участник боевых действий на Северном Кавказе» и «Участник контртеррористической операции на Кавказе», а также присвоен статус «Ветеран боевых действий», — говорится в сообщении.

