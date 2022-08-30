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Спецоперация на Украине

В Бердске похоронят погибшего на Украине военнослужащего — раньше он участвовал в боевых действиях в Чечне

Максим Дайбов после службы в армии работал в органах внутренних дел

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Максиму Дайбову на момент гибели был 41 год

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В Бердске сегодня, 30 августа, пройдет прощание с погибшим в ходе спецоперации Максимом Дайбовым. Об этом сообщается на сайте администрации Бердска.

— 17 августа 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, погиб Максим Сергеевич Дайбов. <…> В 2011 году Максим Дайбов принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики, за что награжден медалями: «Участник боевых действий на Северном Кавказе» и «Участник контртеррористической операции на Кавказе», а также присвоен статус «Ветеран боевых действий», — говорится в сообщении.

Максим Дайбов родился в Красноярске, в 1981 году. Учился и работал в Бердске — окончил СОШ № 2 и юридический факультет НГУ.

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— После службы в армии работал в Отделе внутренних дел по Бердску, в Управлении внутренних дел Красноярского края и в Отделе внутренних дел районного центра Копьево Орджоникидзевского района Республики Хакасия. За преданность профессии был награжден медалями: «200 лет МВД России», «За отличие в службе», «95 лет уголовному розыску МВД России», — отмечают в администрации.

Судя по официальному сообщению Бердской администрации, у Максима Дайбова остался сын.

На прошлой неделе в деревне Павловке Карасукского района похоронили 39-летнего Романа Алексеева, погибшего на Украине, — у него остались две дочери.

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