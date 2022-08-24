«Остались две дочери». 39-летний военнослужащий из деревни в Новосибирской области погиб на Украине

— Роман был отличным человеком, отменным другом и очень красивым парнем. Добродушным и простым. Так сложилось, что рос без отца, это с ранних лет, видимо, и сказалось на его будущем. Окончил училище на помощника машиниста, а после — армия. Отслужил два года. Служба была непростой. Почему заключил контракт, не могу сказать, это было его решение. Но в том, что это именно его путь, не сомневался никто. У него три родные сестры, две из них — младше гораздо. Очень любил и уважал свою маму, берёг и ценил. Для нее это единственная была опора. Остались две дочери, которых он тоже очень любил, — добавила она.

