«Остались две дочери».
39-летний военнослужащий из деревни в Новосибирской области погиб на Украине
Мужчина служил по контракту
В Новосибирской области простились с Романом Алексеевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в Октябрьском сельсовете.
— Алексеев Роман Валентинович родился 30 мая 1983 года, умер 14 августа 2022 года. Ранение, — кратко сообщили в сельсовете.
По словам родственницы Романа Алексеева, похороны мужчины прошли 20 августа в селе Павловка Карасукского района.
— Роман был отличным человеком, отменным другом и очень красивым парнем. Добродушным и простым. Так сложилось, что рос без отца, это с ранних лет, видимо, и сказалось на его будущем. Окончил училище на помощника машиниста, а после — армия. Отслужил два года. Служба была непростой. Почему заключил контракт, не могу сказать, это было его решение. Но в том, что это именно его путь, не сомневался никто. У него три родные сестры, две из них — младше гораздо. Очень любил и уважал свою маму, берёг и ценил. Для нее это единственная была опора. Остались две дочери, которых он тоже очень любил, — добавила она.
На минувших выходных прошли похороны