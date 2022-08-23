СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 59.74
eur 59.53
Тема дняКак идет стройка ЛДС. Фото с площадки
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

31-летний ефрейтор из Новосибирской области погиб на Украине

Его похороны прошли в минувшие выходные

1 185

Ивана Драгуна представили к государственной награде

Поделиться

В Чановском районе Новосибирской области состоялись похороны 31-летнего ефрейтора десантных войск Ивана Драгуна, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Информацию о его гибели подтвердили в Красносельском сельсовете, также заметка о прощании с военнослужащим появилась в местной газете «Чановские вести» (учредитель — государственное автономное учреждение Новосибирской области «Редакция газеты "Чановские вести"»).

— Да, похороны уже прошли. Он с 90-го года рождения, ему было бы 32 года 11 сентября, — сообщили в администрации сельсовета.

Там же отметили, что Иван Драгун жил и учился в поселке Тайском Чановского района.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— За верность воинской присяге Иван Драгун посмертно представлен к государственной награде. У Ивана остались папа и мама, трое младших братьев, — говорится в заметке «Чановских вестей».

На прошлой неделе стало известно о гибели майора Павла Штепы — прощание прошло в селе Половинном Краснозерского района.

По теме

Спецоперация на Украине
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2