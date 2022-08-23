31-летний ефрейтор из Новосибирской области погиб на Украине
Его похороны прошли в минувшие выходные
В Чановском районе Новосибирской области состоялись похороны 31-летнего ефрейтора десантных войск Ивана Драгуна, погибшего в ходе спецоперации на Украине.
Информацию о его гибели подтвердили в Красносельском сельсовете, также заметка о прощании с военнослужащим появилась в местной газете «Чановские вести» (учредитель — государственное автономное учреждение Новосибирской области «Редакция газеты "Чановские вести"»).
— Да, похороны уже прошли. Он с 90-го года рождения, ему было бы 32 года 11 сентября, — сообщили в администрации сельсовета.
Там же отметили, что Иван Драгун жил и учился в поселке Тайском Чановского района.
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— За верность воинской присяге Иван Драгун посмертно представлен к государственной награде. У Ивана остались папа и мама, трое младших братьев, — говорится в заметке «Чановских вестей».
На прошлой неделе стало известно о гибели майора Павла Штепы — прощание прошло в селе Половинном Краснозерского района.