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Спецоперация на Украине

В новосибирском селе похоронили погибшего на Украине 32-летнего майора

Мужчина родился и вырос в Краснозерском районе

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Погибший Павел Штепа — уроженец села Половинное Краснозерского района

Погибший Павел Штепа — уроженец села Половинное Краснозерского района

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В Новосибирской области похоронили майора Павла Штепу, погибшего во время спецоперации на Украине.

Сообщение о его гибели и прошедшем памятном митинге в честь военного появилось на сайте администрации Краснозерского района, похороны мужчины также подтвердили в администрации Половинного сельсовета.

— Павел родился 8 августа 1989 года в селе Половинное, в многодетной семье. В 2007 году окончил обучение в Половинской средней общеобразовательной школе с серебряной медалью, поступил в Новосибирский военный институт на факультет разведки. Получив диплом с отличием, по распределению служил в войсках специальных операций города Москвы, — кратко сообщается на сайте районной администрации.

В телеграм-канале администрации уточняется, что погиб Павел Штепа, «спасая своих боевых товарищей», 4 августа. 12 августа в районе был объявлен днем траура.

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