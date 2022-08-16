В новосибирском селе похоронили погибшего на Украине 32-летнего майора

В Новосибирской области похоронили майора Павла Штепу, погибшего во время спецоперации на Украине.

Сообщение о его гибели и прошедшем памятном митинге в честь военного появилось на сайте администрации Краснозерского района, похороны мужчины также подтвердили в администрации Половинного сельсовета.



— Павел родился 8 августа 1989 года в селе Половинное, в многодетной семье. В 2007 году окончил обучение в Половинской средней общеобразовательной школе с серебряной медалью, поступил в Новосибирский военный институт на факультет разведки. Получив диплом с отличием, по распределению служил в войсках специальных операций города Москвы, — кратко сообщается на сайте районной администрации.

