В России предложили набирать в резервисты многодетных отцов
Документ внесли в Госдуму депутаты от «Единой России»
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому многодетные могут заключать контракт на поступление в мобилизационный людской резерв. Авторами законопроекта выступила группа депутатов «Единой России», среди которых председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
От «мобилизационного ресурса», в который входят все, кто находится в запасе, мобилизационный людской резерв отличается более частыми сборами, углубленной подготовкой и наличием ежемесячного оклада. Грубо говоря, это нечто среднее между полноценной военной службой и обычным запасом, куда попадают все военнообязанные.
— Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — В настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и соответственно они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать.
Резервистами могут стать граждане РФ, не имеющие иностранного гражданства и судимости, проходившие военную службу или завершившие обучение на военной кафедре. Также им необходимо быть в хорошей физической форме и иметь среднее или высшее образование. Резервисты сохраняют основную работу и зарплату, в том числе в период ежегодных сборов и ежемесячных занятий. При заключении контракта резервисты получают разовую выплату, а после — ежемесячный оклад в течение всего срока действия контракта. При получении мобилизационного предписания, повестки или распоряжении военного комиссариата, резервист обязан явиться в воинскую часть, прочие обязанности прописываются в контракте.
Также законопроект отменяет отсрочку для родителей четырех и более детей в случае, если они заключили контракт на включение в мобилизационный людской резерв. Для тех, кто такой контракт не заключал, отсрочка остается. Подробнее о том, кто может получить отсрочку в случае всеобщей мобилизации, мы рассказывали в этом материале.