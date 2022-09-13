В России предложили набирать в резервисты многодетных отцов

— Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — В настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и соответственно они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать.