«Первым делом с нас сдернули курортный сбор»! Туристы сбежали из Сочи после суток отпуска

— На фото и видео на сайте было всё прекрасно: красивые виды, чистые номера, хорошее обслуживание, вкусные блюда, чистый бассейн, море в шаговой доступности от отеля. В целом всё для хорошего комплексного семейного отдыха. Все обязанности по договору оферты были выполнены даже до назначенного срока. За 14 дней отдыха заплатили 110 тысяч рублей, — говорит Вячеслав. Заказали двухкомнатный люкс с видом на море, балконом и стали с нетерпением ждать отпуска.

31 августа 2022 года они прилетели в Сочи. Встретили их, как и обещали, в аэропорту, отель организовывает трансфер. Но уже на этом этапе Смирновы ощутили всю прелесть гостеприимства отеля. На страшной жаре водитель почему-то не включил климат-контроль в автомобиле. Вместо 40 минут, которые обещал он, добирались два с половиной часа по пробкам. Дети устали, капризничали, из машины вышли полностью мокрые и мечтали быстрее заселиться в свой люкс. Но по приезде в отель оказалось, что их «приключения» только начинаются.