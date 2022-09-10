«Первым делом с нас сдернули курортный сбор»! Туристы сбежали из Сочи после суток отпуска
Теперь им предстоит выбить более
В редакцию SOCHI1.RU обратился житель горда Чебаркуль Челябинской области Вячеслав Смирнов с просьбой опубликовать историю, как его семья с двумя маленькими детьми «отдохнула» в Сочи. Он считает, что об этом должны знать другие туристы, которые планируют отдых на главном курорте России, а также туроператоры. Считается, что сейчас безопаснее всего покупать путевки через туристические агентства, но оказывается, не всегда.
Из-за закрытого аэропорта в Крыму выбрали Лоо
Отпуск Смирновы планировали в июле 2022 года, чтоб самостоятельно ничего не искать и не нарваться на мошенников, решили купить туристическую путевку. Несколько лет подряд они отдыхали в Крыму. Из-за закрытого аэропорта в Симферополе решили рассмотреть для отдыха курорты Краснодарского края, остановились на Сочи. Обратились в туристическое агентство «География» в своем городе, которое сотрудничает с туроператором «Алеан». Им предложили множество вариантов, остановились на небольшом отеле в поселке Лоо. Внимательно изучили информацию на сайте отеля, посмотрели отзывы. Ведь отдыхать с детьми, которым 2 и 4 года, хочется в комфортном месте. Чтобы и пляж был рядом, и питание трехразовое, и удобный номер, а главное — красивый вид на море. Чтобы сидеть на балконе, пить вкусное вино и смотреть вдаль. Всё это обещали рекламные материалы отеля «Арина Лоо».
— На фото и видео на сайте было всё прекрасно: красивые виды, чистые номера, хорошее обслуживание, вкусные блюда, чистый бассейн, море в шаговой доступности от отеля. В целом всё для хорошего комплексного семейного отдыха. Все обязанности по договору оферты были выполнены даже до назначенного срока. За 14 дней отдыха заплатили 110 тысяч рублей, — говорит Вячеслав. Заказали двухкомнатный люкс с видом на море, балконом и стали с нетерпением ждать отпуска.
31 августа 2022 года они прилетели в Сочи. Встретили их, как и обещали, в аэропорту, отель организовывает трансфер. Но уже на этом этапе Смирновы ощутили всю прелесть гостеприимства отеля. На страшной жаре водитель почему-то не включил климат-контроль в автомобиле. Вместо 40 минут, которые обещал он, добирались два с половиной часа по пробкам. Дети устали, капризничали, из машины вышли полностью мокрые и мечтали быстрее заселиться в свой люкс. Но по приезде в отель оказалось, что их «приключения» только начинаются.
Плесень на стенах, сломанные кровати и шторы в пятнах
Для начала давайте посмотрим, что пишут на сайте туроператора про отель «Арина Лоо», а потом покажем фото и видео, сделанные Смирновыми.
Официальный сайт объекта размещения говорит о том, что это сравнительно небольшой отель, а это значит, что каждому гостю здесь уделяется особое внимание. Здесь туристов ждут домашние уют и комфорт номеров, гостеприимство и приветливость персонала, а также тишина, спокойствие и кристально чистый воздух. Дети принимаются с любого возраста. Всё очень мило и гостеприимно. Именно на такую встречу надеялись Смирновы, но первое, что им пришлось сделать после долгой-долгой дороги, — это тащить чемоданы и коляски по лестнице, никакого пандуса, а уж тем более человека, который поможет занести вещи в номер, просто не оказалось. Да и вообще с людьми в отеле большая проблема. А об уюте и заботе там вообще не слышали.
— На ресепшен никого не обнаружили. Сами искали персонал для заселения. Когда мы нашли человека, на ней не было бейджика. Мы вообще не поняли, кто она. Нам даже не предложили пройти в столовую, хотя после долгой дороги наши дети были голодные. Мы сами спросили, где мы можем накормить детей. Только тогда нас направили в столовую, сообщив, что сейчас у них нет времени заниматься нами, — рассказывает Вячеслав. Второе разочарование их ждало во время обеда. Их накормили курицей с перьями, в супе была одна капуста, и никакого выбора. А напитки было страшно давать детям, родители даже не поняли, из чего они. Но были очень голодные, кое-как подкрепились и пошли заселяться в номер.
— Первое, что сделала девушка, — это взяла с нас курортный сбор в размере 1400 рублей. Сделала копии документов, забрала ваучер и выдала ключ от нашего номера. Номер мы заказывали люкс с балконом и видом на море. Нам достался на первом этаже. Если на цыпочки встать, то можно увидеть море. И то когда зонтики перед бассейнами закрытые. Спросили горшок для детей, нам сказали: если вам надо, идите и покупайте. Попросили дополнительное постельное белье, в номере есть раскладывающийся диван. Вы чего, у нас такого не положено! Никак не дадим, — так и сказали, — говорит Вячеслав. Потребовали поменять номер, ведь они доплачивали за вид на море, но им отказали в грубой форме, но с этим решили смириться.
Но вид потрепанного люкса привел Смирновых в ужас.
— Я не привередливый, живу в маленьком городе с населением 40 тысяч человек, я ко всему привычный и трудолюбивый. Но по факту мы получили закисшую ванную, душ в плесени, мятые, грязные шторы. Пол ледяной, кафель лежит. Босиком ходить невозможно, ходили в обуви. Ремонт красивый, но всё это в ужасном состоянии. При этом у них две или три звезды. Но это было что-то типа гостевого дома на самом деле. 110 тысяч рублей на 14 дней, 210 тысяч обошлось всё вместе. Мы в Крыму несколько лет отдыхали, там очень заботились о наших детях. Обидно было нам с женой, представляете, тащиться через всю страну, — говорит Вячеслав.
В номере была сломана кровать, уставший диван в сомнительных пятнах и полностью отсыревшая стена. Телевизор не работал, не было Wi-Fi. А по вечерам в бассейне плескался весь персонал отеля и громко радовался окончанию рабочего дня.
Ребята всё же приехали на море, и хотелось быстрее уже его увидеть, поэтому пошли на пляж. На сайте было обещано, что он находится в шаговой доступности, в 400 метрах от отеля. Правда там скромно умалчивается, что отель находится на горе. Отдельного тротуара для пешеходов нет, только ступеньки, по которым с коляской идти просто невозможно, пришлось идти по проезжей части. Спускаться было тяжело, но подниматься оказалось еще труднее. На пляж лишний раз идти не захочешь. Теперь Смирновы поняли, почему другие постояльцы отеля в основном у бассейна отдыхают. Но они-то за солнцем и морем в Сочи ехали, поэтому решили, что всё время будут проводить на пляже. Но и он их тоже шокировал.
— Отсутствие урн, туалетов, спасателей, которые должны смотреть за безопасностью отдыхающих на воде. Тогда была очень сильная волна. И прямо когда мы там находились, из воды достали тонувшего человека. Сами отдыхающие стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Люди кричали и плакали, искали врачей и спасателей. Минут через 10 не спеша подошел человек в футболке спасателя, но никаких действий не предпринял. Спасли его сами отдыхающие, — говорит Вячеслав.
Оправившись от шока, решили исследовать пляж, оказалось, что туалета там нет, а нужду справляют прямо в кустах, везде мусор и разбитое стекло. Всё это стало последней каплей терпения уральцев. Они связались с турагентом, которая чудом купила им обратные билеты на утро следующего дня. Сообщили об этом хозяйке отеля, она ответила, что это их проблемы и если что-то не нравится, правильно делают, пусть собираются и уезжают. Туроператор всячески поддерживал ребят, и они надеются, что с этим отелем больше он сотрудничать не будет. Деньги пообещали вернуть. А Смирновы решили отдыхать теперь только в Крыму, когда это станет для них возможным, или у себя в Чебаркуле, там вокруг семь красивых озер и советские базы отдыха, переделанные в шикарные отели. Зачем куда-то ехать, если рядом такая красота?!