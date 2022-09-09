В Шотландии скончалась королева Елизавета II
Ей было 96 лет, из которых 70 она пребывала на престоле
Королева Англии Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал. Об этом официально сообщили в Букингемском дворце.
8 сентября в СМИ появилась информация о том, что 96-летняя королева резко почувствовала себя плохо. В Балморал приехали врачи и поместили Елизавету II под медицинское наблюдение. Вскоре в замок съехались члены королевской семьи — наследник принц Чарльз и внук королевы принц Уильям, принц Эдуард с принцессой Анной, принц Гарри с супругой Меган. После новостей об ухудшении здоровья королевы у официальной резиденции стали собираться и обычные подданные.
Из шотландской резиденции Елизавета II давно не выезжала — за ней круглосуточно следили медики, врачи рекомендовали королеве воздержаться от переездов и постараться не нагружать себя. 7 сентября королевская пресс-служба сообщала, что из-за плохого самочувствия Елизавета II перенесла заседание королевского Тайного совета. За день до этого в замке Балморал королева приняла отставку бывшего премьер-министра Бориса Джонсона и встретилась с Лиз Трасс, которую Британия выбрала новым премьером. Королева дала поручение сформировать новое правительство и назначить новых министров.
Королева Елизавета родилась в семье герцога и герцогини Йоркских, ее отец взошел на престол после отречения своего брата короля Эдуарда VIII в 1936 году, в результате чего она стала наследницей престола. Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны. Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, ей тогда было 25 лет.
За время правления королева пережила распад Британской империи, холодную войну, выход человека в космос, появление интернета, вхождение Великобритании в Европейский союз и выход из него и многие другие исторические события. Целиком ее титул звучит так: «Ее Величество Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры».
Елизавета II стала старейшим монархом в британской истории и самым долгоправящим главой государства в мире.
Годом ранее в возрасте 99 лет скончался супруг Елизаветы II принц Филипп. До своего столетнего юбилея он не дожил всего пару месяцев.