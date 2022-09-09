В Шотландии скончалась королева Елизавета II

Королева Елизавета родилась в семье герцога и герцогини Йоркских, ее отец взошел на престол после отречения своего брата короля Эдуарда VIII в 1936 году, в результате чего она стала наследницей престола. Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны. Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, ей тогда было 25 лет.



За время правления королева пережила распад Британской империи, холодную войну, выход человека в космос, появление интернета, вхождение Великобритании в Европейский союз и выход из него и многие другие исторические события. Целиком ее титул звучит так: «Ее Величество Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры».



Елизавета II стала старейшим монархом в британской истории и самым долгоправящим главой государства в мире.