«Я думал, Витя волонтер, а он украинский пленный, которого никто не охранял». Что увидел бизнесмен в разрушенном Мариуполе

В третью поездку я поехал из Екатеринбурга один на «бла-бла-каре». Билеты на поезд до Ростова купить не смог. Южное направление популярно, все едут на отдых.

Еще в Екатеринбурге мы с одним из волонтеров из Элисты искали водовоз. Во время этой поездки мы поставили задачу развозить воду в поселках Приволье, Новодружеске — окраина Лисичанска. Это населенные пункты недалеко от Северодонецка, сейчас они под контролем ЛНР и российских войск. Мы знали, что все коммуникации там уничтожены: ни воды, ни канализации. Долго не могли найти машину-водовоз в аренду. Помогли нам в уральском отделении Всесоюзного студенческого корпуса спасателей. Мы нашли друг друга, они тоже добровольцы. Нам бесплатно предоставили водовоз — КАМАЗ, я принял его в Ростове и поехал в прифронтовые места.