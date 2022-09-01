Что нас ждет в сентябре: государство перестанет платить за отпуск в России, а разделить квартиру станет сложнее

Оспорить тайную продажу жилья супругом стало сложнее

С 1 сентября вступили в силу изменения в Семейном кодексе о возможности супругов оспорить недобросовестные сделки с совместно приобретенной недвижимостью. Возникают ситуации, когда квартира куплена в браке, но собственником указан лишь один из супругов — и это позволяет ему совершать сделки без ведома второго. При этом такая собственность всё равно является совместной, и второй супруг также является полноправным владельцем этого имущества.



Если кто-то решает купить у собственника такую квартиру, он смотрит документы на квартиру, где может не быть упоминания, что продавец состоит в браке. Однако после такой сделки жена или муж продавца может оспорить ее в течение года с момента, когда ему или ей стало об этом известно. Раньше такой договор признавался недействительным, покупатель возвращал квартиру, а недобросовестный супруг — деньги. Но по факту денег на руках у супруга уже могло не быть, поэтому покупатель мог остаться лишь с решением суда и без возможности вернуть деньги. Сейчас же сделку можно аннулировать лишь в том случае, если покупатель знал о том, что она заключается не по правилам.

