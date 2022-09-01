Что нас ждет в сентябре: государство перестанет платить за отпуск в России, а разделить квартиру станет сложнее
13 изменений, по которым начинаем жить уже сейчас
Сегодня стартует новый учебный год, и больше всего нововведений месяца коснулось школ: это новые патриотические уроки, пение гимна, поднятие флага и многое другое. Кроме того, с сентября изменились правила обучения на водительские права и выбора управляющей компании для дома. Обо всем этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.
Школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках
Минпросвещения РФ с нового учебного года запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах. Об этом 31 августа заявил глава министерства Сергей Кравцов.
— В соответствии с новыми санитарными правилами использование мобильных телефонов на уроках не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий, — пояснил министр. — Мы тоже учились, у нас не было мобильных телефонов. Если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, есть учитель, классный руководитель, на переменах можно пообщаться со школьниками. Вы прекрасно понимаете, что использование мобильных телефонов влияет на здоровье детей, этот момент тоже нужно учитывать.
В школах начнут петь гимн и поднимать флаг
С 1 сентября российские школьники будут начинать каждую учебную неделю с исполнения гимна и поднятия флага. Правительство РФ выделило более 970 миллионов рублей на флаги, гербы и флагштоки для школ страны.
В июне министр просвещения Сергей Кравцов подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. В стандарте указано, что во время церемонии поднятия флага школьники должны исполнить гимн России (полную или краткую версию) по стойке смирно. Кроме того, для проведения церемонии формируется специальная знаменная группа школьников, количество человек в которой зависит от того, куда будут поднимать флаг (флагшток или древко).
Учеба начнется с уроков патриотизма
Уроки под названием «Разговоры о важном» начнутся 5 сентября и будут проводиться в российских школах каждый понедельник. Занятия будут посвящены обсуждению вопросов, «связанных с историей города и региона, историческими личностями и моральными качествами человека», объяснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Детям расскажут о конкурсах и олимпиадах, в которых можно поучаствовать, о том, почему нужно уважать старших, об ученом Константине Циолковском, а также о том, что такое патриотизм. В занятия для учеников 8–11-х классов включена тема спецоперации на Украине. Планируется, что педагог должен рассказать об особо выдающихся российских военных.
Для обучающихся инвалидов расширили льготы
С 1 сентября детям с ограниченными возможностями, которые учатся в школах или средних специальных учебных заведениях, но не живут в них, будут предоставлять бесплатное двухразовое питание. Кроме того, инвалиды всех групп любого возраста смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.
Главные школьные правила и нововведения этого года мы собрали в этом материале.
Часть пенсионеров получит прибавку
Гарантированно в сентябре увеличатся выплаты у тех, кто работал на пенсии, но уволился в мае. Пенсионер в таком случае получает повышение, равное всем индексациям, пропущенным им, пока он работал и был на пенсии одновременно, поясняет Пенсионный фонд РФ. Повышенные выплаты начинаются через три полных календарных месяца, следующих за месяцем увольнения. При этом невыплаченная надбавка за эти три пропущенных месяца придет с первой повышенной пенсией.
На размер пенсии влияет также такая величина, как размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. С 1 июня 2022 года она составляет 7220,74 рубля, но есть также большой перечень категорий, у которых этот показатель выше. Эта выплата автоматически увеличивается у тех пенсионеров, кому исполняется 80, присвоена инвалидность первой группы, появились иждивенцы-инвалиды или увеличилось их количество. Соответственно, если какое-то из этих событий произошло в августе (например, пенсионер отпраздновал восьмидесятилетие или подал заявление на перерасчет в связи с наличием иждивенца) — в сентябре пенсия будет больше. Размер повышения будет зависеть от причины: пенсионеры старше 80 лет имеют базовый размер страховой части пенсии
Оспорить тайную продажу жилья супругом стало сложнее
С 1 сентября вступили в силу изменения в Семейном кодексе о возможности супругов оспорить недобросовестные сделки с совместно приобретенной недвижимостью. Возникают ситуации, когда квартира куплена в браке, но собственником указан лишь один из супругов — и это позволяет ему совершать сделки без ведома второго. При этом такая собственность всё равно является совместной, и второй супруг также является полноправным владельцем этого имущества.
Если кто-то решает купить у собственника такую квартиру, он смотрит документы на квартиру, где может не быть упоминания, что продавец состоит в браке. Однако после такой сделки жена или муж продавца может оспорить ее в течение года с момента, когда ему или ей стало об этом известно. Раньше такой договор признавался недействительным, покупатель возвращал квартиру, а недобросовестный супруг — деньги. Но по факту денег на руках у супруга уже могло не быть, поэтому покупатель мог остаться лишь с решением суда и без возможности вернуть деньги. Сейчас же сделку можно аннулировать лишь в том случае, если покупатель знал о том, что она заключается не по правилам.
Кроме того, изменения в Семейном кодексе также предусматривают отступление от равенства долей супругов в общем имуществе, если один из них был замечен в недобросовестных сделках — например, продавал совместно нажитое имущество по заниженной цене и без согласия второго. Применяться новые нормы будут лишь к тем сделкам, которые заключены с 1 сентября 2022 года.
Дробление долей в жилье ограничили
Еще одно изменение в Семейном кодексе касается дробления долей в общем недвижимом имуществе. Теперь закон не дает владельцу доли в квартире или доме делить ее, если площадь доли составляет меньше 6 квадратных метров. Такие сделки будут признаваться ничтожными, их нельзя будет заключать. Дробить свою долю в таких ситуациях становится возможным только при наследовании и приватизации жилых помещений.
Эти изменения нацелены на то, чтобы остановить дальнейшее дробление долей в праве общей долевой собственности (например, когда в небольшой квартире есть такие доли, как 1/32 или 1/64, и их реальность совершенно незначительная).
В целом, по словам юристов, это лишь одно из многих изменений в Семейном кодексе, поскольку сейчас на это идет глобальная тенденция — поправки вносятся на основе сложившейся судебной практики, которая не совсем удовлетворяет участников процессов. Но отдельно стоит отметить, что все новые положения будут применяться лишь к тем сделкам, которые произошли после вступления закона в силу (1 сентября 2022 года).
Заканчивается программа осеннего туристического кешбэка
До 10 сентября россияне могут успеть воспользоваться программой туристического кешбэка от Ростуризма. Путешественники могут получить назад до 40 тысяч рублей, потраченных на поездки по России. Для этого надо иметь банковскую карту «Мир», зарегистрировать ее на официальном сайте программы и выбрать тур, отель или агрегатор из списка.
Путешествие должно начаться в период с 1 октября и завершиться до 25 декабря включительно. В программе также участвуют морские, речные и ж/д круизы — в этих случаях поездку можно начать с 1 сентября. Путешествовать можно во все регионы России, а сама поездка должна длиться не менее трех ночей. Кешбэк придет на карту в течение пяти рабочих дней после того, как информация о платеже поступит оператору акции. Более подробно об условиях программы мы рассказывали в этом материале.
Кадровый документооборот разрешили вести электронно
Работодатели, работники и соискатели смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять электронные кадровые документы через «Госуслуги». Однако решение о введении в организации электронного документооборота должен принимать работодатель. Он же определяет перечень таких документов и категории работников, которые смогут перейти на новый формат.
Персональные данные запретили собирать без особой надобности
Теперь гражданам не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными (кроме случаев, когда это обязательно по закону). Отказ заключать или исполнять договор в таких случаях будет караться штрафом до 50 тыс. рублей.
— Прежде всего это касается онлайн-магазинов, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Если покупатель не хочет сообщать сотрудникам обычного или интернет-магазина свое полное имя, номер телефона и банковской карты, электронную почту и домашний адрес, ему не смогут отказать в покупке.
Кроме того, теперь запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних, а операторы обработки персональных данных обязаны в течение 24 часов проинформировать органы власти об утечках.
Появились новые правила выбора УК
Теперь для выбора управляющей компании на общем собрании собственников многоквартирного дома нужно более чем 50% от общего числа голосов. Раньше такое решение можно было принять лишь четвертью голосов. Предполагается, что закон сможет исключить потенциальные конфликтные ситуации и затруднит фальсификации.
На водительские права будут учить по-новому
Обновлены программы обучения в автошколах. Теперь при обучении на категорию B больше времени уделено практике: 18 часов будет отведено на автодром и 38 — на город. Раньше это было 24 и 32 часа соответственно. Также появились новые программы переподготовки, которые, например, позволят водителям с правами категории А сдать на категорию В по сокращенной программе.
Сведения об аудитории каждой интернет-рекламы будут сливаться в единую базу
С 1 сентября вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна иметь пометку «Реклама». При этом участники рынка обязаны передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории. А если иностранное лицо, работающее «в интернете на территории РФ», не предоставит такую информацию, в отношении него «могут применяться меры понуждения».