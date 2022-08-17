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Кому положена отсрочка от армии в 2022 году: правила осеннего призыва

Разбираемся вместе с юристом

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Отсрочку от армии можно получить по семейным обстоятельствам — например, если у призывника двое детей

Отсрочку от армии можно получить по семейным обстоятельствам — например, если у призывника двое детей

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Приемная кампания в российские вузы в этом году завершилась, кто поступил и стал студентом — уже знают об этом. А вот призывная кампания пока еще впереди: военкоматы начнут работу с 1 октября. Будет ли она чем-то существенно отличаться от предыдущих — пока неизвестно. Весной обсуждался целый ряд инициатив, от возможности идти служить по контракту сразу после школы до фактически отмены повесток, но пока ничего из этого не ввели — от чего-то уже отказались, что-то обещали рассмотреть позже. Мы решили вспомнить правила призыва и получения отсрочки, которые актуальны на сегодняшний день. За дальнейшими изменениями будем следить особенно тщательно.

Как призывают в 2022 году?


Указ об осеннем призыве будет подписан и опубликован через полтора месяца. Пока условия призыва все те же: призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, повестку им вручают прямо в руки. Весной этого года активно обсуждался законопроект, в соответствии с которым повестку получать нужно будет не лично под подпись, а по почте — заказным письмом по месту регистрации.

— По закону нужно уведомлять об актуальном месте проживания. Военкомат будет слать повестки по известному адресу, то, что ты их не получил — никого не волнует, — объясняет юрист Евгений Крылов. — Обязан будешь в течение двух недель с момента начала призыва самостоятельно явиться в военкомат.

Пока закон не принят, а Госдума на каникулах и может до призыва и не успеть его принять. А может внести в него поправки или вовсе отклонить, так что пока не стоит на него ориентироваться — повестку вам по-прежнему должны вручить лично в руки под подпись. Если ее вручат родственнику, подбросят под дверь или в почтовый ящик, сообщат о необходимости явиться в военкомат по телефону — это всё не имеет никакого значения.

Отсрочка по учебе


Отсрочки получают студенты как вузов, так и колледжей. Если отсрочка получена, то она действует с начала срока обучения и до выпуска студента и сохраняется, даже если студент уйдет в академический отпуск, но только на год. При отчислении отсрочка аннулируется.

Есть важная деталь: воспользоваться отсрочкой можно будет только один раз. Если призывник получил отсрочку от армии во время обучения в колледже, то в вузе ее уже не дадут. Не дадут ее и при получении второго высшего. После получения диплома студент имеет право на отсрочку, если он поступил в магистратуру или аспирантуру.

Также на отсрочку не имеют права студенты, которые учатся по программам без государственной аккредитации.

Отсрочка по болезни


Все болезни, которые делают человека негодным к службе в армии на время или навсегда, записаны в документе с названием «Расписание болезней» (приложение № 1 к постановлению правительства № 565). Там перечислено около тысячи заболеваний, от остеохондроза и обмороков до пресловутого плоскостопия.

— Даже головная боль, если это, например, мигрени, может служить основанием для списания. Там расписано по всем локализациям, все болячки от головы до пяток, — говорит Светлана, бывшая сотрудница компании, помогающей призывникам легально «откосить» от армии. — Они одинаковые во всех регионах, но при этом списывают людей по-разному. Например, несколько лет назад в Екатеринбурге не списывали с плоскостопием. Неважно, что человек не годен — они не считают это заболеванием, а с тем же давлением — списывают. При этом в других городах всё может быть по-другому.

Юрист Евгений Крылов говорит, что сложнее всего доказывать неврологические проблемы.

— Неврология сама по себе крайне неохотно диагностируется и принимается в военкомате. Вся неврология по умолчанию квалифицируется как «остеохондроз, который у всех есть», — объясняет он.

Тем не менее даже остеохондроз может оказаться препятствием для службы в армии — при условии, что повреждены три позвонка в одном отделе (это видно на рентгене). При наличии истории болезни, то есть обращений с этой проблемой в государственные поликлиники, человека могут списать. Чем и пользуются врачи в компаниях, которые занимаются помощью призывникам.

— Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастриты, панкреатиты, холециститы бесполезно вести, потому что в расписании болезней есть пункт о том, что для отсрочки в истории болезни должен быть стационар два месяца. Ни одна больница на такой срок человека не кладет, — рассказывает бывшая сотрудница такого центра. — Артериальная гипертензия, либо гипертоническая болезнь — это война с терапевтами, которые пытаются поставить вегетососудистую дистонию. Очень часто у ребят обмороки, но их сложно фиксировать — с ковидом скорую стало сложно вызвать, приемные покои отказывают. Очень часто встречается бронхиальная астма, о которой ребята не знают — мы выявляем ее у многих буквально случайно, потому что отправляем их на анализ, находим повышенный иммуноглобулин. Это маркер аллергии. А они думали, что просто по осени и весне плохо дышат — ну и ладно.

Отсрочка по семейным обстоятельствам


Такое тоже возможно, но причины довольно ограничены. Отсрочку дают, если у человека есть двое детей или ребенок пока один, но жена уже беременна вторым и срок не менее 22 недель. Также не возьмут в армию отца ребенка-инвалида младше трех лет или отца-одиночку, опекуна или попечителя несовершеннолетних родных братьев и сестер (если больше о них позаботиться некому). Также отсрочку могут предоставить в случае, если призывник ухаживает за родственником с инвалидностью, но опять же только если делать это больше некому.

Отсрочка для айтишников

Специалистов IT-сферы с недавних пор очень берегут и уважают. В частности, айтишники в этом году получили возможность на льготную ипотеку и не призываться на срочную службу. Правда, не все — для этого нужно работать по трудовому договору в аккредитованной компании не меньше 11 месяцев за последний год на полную ставку (или устроиться недавно, но сразу после окончания обучения). И при этом иметь образование по специальности из определенного перечня, утвержденного правительством. Документы должна была подать компания, где работает призывник, до 11 августа.

Альтернативная служба


Альтернативная служба не откладывает призыв и не отменяет его, напротив, служить придется дольше — от 18 до 21 месяца. На альтернативную службу могут рассчитывать представители малочисленных народов Российской Федерации (при условии, что они ведут традиционный образ жизни, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и занимаются традиционными промыслами коренных малочисленных народов), а также люди, которым убеждения или вера не позволяют брать в руки оружие. Правда, свои убеждения и веру придется доказать. Согласно закону об альтернативной гражданской службе, в этом могут помочь документы (их список законом не уточнен) или свидетели.

— Все наигранные истории в стиле прийти на заседание в рясе или с учебником о пацифизме — это больше фарс, чем реальные доказательства. По крайней мере, так это воспримет комиссия, — говорит юрист.

Что грозит за уклонение от службы?


Уклонистом считается человек, который повестку получил, но в указанный срок по ней не явился. По уголовной ответственности штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Крылов говорит, что на практике суд почти всегда назначает штраф.

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