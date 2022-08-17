Кому положена отсрочка от армии в 2022 году: правила осеннего призыва

Как призывают в 2022 году?

Указ об осеннем призыве будет подписан и опубликован через полтора месяца. Пока условия призыва все те же: призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, повестку им вручают прямо в руки. Весной этого года активно обсуждался законопроект, в соответствии с которым повестку получать нужно будет не лично под подпись, а по почте — заказным письмом по месту регистрации.



— По закону нужно уведомлять об актуальном месте проживания. Военкомат будет слать повестки по известному адресу, то, что ты их не получил — никого не волнует, — объясняет юрист Евгений Крылов. — Обязан будешь в течение двух недель с момента начала призыва самостоятельно явиться в военкомат.

