Биометрия россиян будет сливаться в госбазу без их ведома. Чем нам это грозит?

Работа над созданием единой биометрической системы (ЕБС) началась в 2017 году, это был совместный проект Банка России и компании «Ростелеком». Тогда специалисты ЦБ разработали законопроект, обязывающий кредитные организации собирать биометрические данные россиян, а в декабре 2017 года Госдума приняла закон об удаленной идентификации клиентов банков с помощью биометрии.

Новую систему продемонстрировали 7 июня 2018 года на Международном финансовом конгрессе, а уже 30 июня система была запущена. В список организаций, которые уполномочены собирать биометрическую информацию, вошли 438 банков. Российская банковская система в первую очередь развивала идентификацию по геометрии лица (Face ID) и по голосовым слепкам.