В Новосибирской области простились с 23-летним разведчиком, погибшим на Украине

В Черепановском районе в селе Огнёва-Заимка простились с 23-летним военнослужащим Егором Федотовым, погибшем в спецоперации. Информацию об этом опубликовали в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте», а также подтвердили в Огнёво-Заимковском сельсовете.



— Вчера были похороны у нас. Егор не местный, он родился в Алтайском крае, село Казанцево. Семья переехала 10 лет назад сюда. В 6-й класс пошел уже в нашу школу, — уточнили корреспонденту НГС в сельсовете.

