В Новосибирской области простились с 23-летним разведчиком, погибшим на Украине
Похороны прошли вчера, 28 июля
В Черепановском районе в селе Огнёва-Заимка простились с 23-летним военнослужащим Егором Федотовым, погибшем в спецоперации. Информацию об этом опубликовали в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте», а также подтвердили в Огнёво-Заимковском сельсовете.
— Вчера были похороны у нас. Егор не местный, он родился в Алтайском крае, село Казанцево. Семья переехала 10 лет назад сюда. В 6-й класс пошел уже в нашу школу, — уточнили корреспонденту НГС в сельсовете.
В сообщении администрации Черепановского района в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что Егор Федоров проходил военную службу разведчиком в группе специального назначения.
— По характеру был спокойным, сдержанным, вежливым, общительным и эмоционально уравновешенным. Был всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям и товарищам, среди которых пользовался авторитетом. В школьные годы Егор активно увлекался спортом, занимая призовые места в состязаниях различного уровня, и художественной самодеятельностью, принимая участие в культурных мероприятиях, — говорится в сообщении.
Прощание с погибшим прошло в местном Доме культуры 28 июля.
Недавно в Усть-Тарском районе простились с 32-летним Иваном Начиновым, погибшим в спецоперации.