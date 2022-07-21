В Новосибирской области простились с погибшим на Украине военным

Житель Усть-Таркского района Новосибирской области Иван Начинов погиб во время спецоперации на Украине. Эту информацию журналисту НГС подтвердили в администрации района.



— Да, он погиб во время спецоперации на Украине. Простились с ним 19 июля, — ответили журналисту НГС в администрации.

Интернет-издание Усть-Таркского района «Знамя Труда» (зарегистрировано Роскомнадзором, учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь») в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что Иван Начинов был 1990 года рождения.