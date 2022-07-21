В Новосибирской области простились с погибшим на Украине военным
Иван Начинов был 1990 года рождения
Житель Усть-Таркского района Новосибирской области Иван Начинов погиб во время спецоперации на Украине. Эту информацию журналисту НГС подтвердили в администрации района.
— Да, он погиб во время спецоперации на Украине. Простились с ним 19 июля, — ответили журналисту НГС в администрации.
Интернет-издание Усть-Таркского района «Знамя Труда» (зарегистрировано Роскомнадзором, учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь») в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что Иван Начинов был 1990 года рождения.
— Иван родился в Новосибирске. Рано остался без родителей, воспитывался в приемной семье. Будучи школьником, переехал на жительство в Усть-Таркский район. В Новосилишинской школе обучался с
Его похоронили в деревне Старый Силиш.
— Так как близких родных у Ивана нет, то все хлопоты по организации похорон взяла на себя районная администрация, — сообщает «Знамя Труда».
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