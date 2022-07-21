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В Новосибирской области простились с погибшим на Украине военным

Иван Начинов был 1990 года рождения

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С военным простились 19 июля в деревне Старый Силиш Усть-Таркского района

С военным простились 19 июля в деревне Старый Силиш Усть-Таркского района

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Житель Усть-Таркского района Новосибирской области Иван Начинов погиб во время спецоперации на Украине. Эту информацию журналисту НГС подтвердили в администрации района.

— Да, он погиб во время спецоперации на Украине. Простились с ним 19 июля, — ответили журналисту НГС в администрации.

Интернет-издание Усть-Таркского района «Знамя Труда» (зарегистрировано Роскомнадзором, учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь») в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что Иван Начинов был 1990 года рождения.

— Иван родился в Новосибирске. Рано остался без родителей, воспитывался в приемной семье. Будучи школьником, переехал на жительство в Усть-Таркский район. В Новосилишинской школе обучался с 5-го по 8-й класс. В 2008 году призван на действительную срочную военную службу, принимал участие в локальных конфликтах, имел звание «Ветеран боевых действий», — пишет издание.

Его похоронили в деревне Старый Силиш.

— Так как близких родных у Ивана нет, то все хлопоты по организации похорон взяла на себя районная администрация, — сообщает «Знамя Труда».

Ранее мы рассказывали о том, что на Украине погиб 31-летний военный из Новосибирска — у него остались жена и дочь.

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