«Был инструктором по горной подготовке»:
31-летний военный из Новосибирска погиб на Украине
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Об этом журналисту НГС рассказала его вдова Кристина Рехтина. И эту же информацию журналисту НГС подтвердили в администрации Мамско-Чуйского района Иркутской области, уточнив, что родился Александр Рехтин в их районе, а последнее время проживал в Новосибирске.
Вдова Александра Рехтина рассказала, что он родился 28 августа 1990 года в поселке Мама Иркутской области. Более 10 лет он проходил военную службу по контракту в спецназе в должности инструктора по горной подготовке учебно-тренировочного комплекса части. Он служил в горячих точках.
Александр приезжал в Хабаровск на школу снайперов в 2013 году — именно тогда, по словам его супруги, они познакомились. В 2018 году пара поженилась, а в 2
— Он был инструктором по горной подготовке. Награжден почетным знаком «Альпинист России». Он покорил такие вершины как пик Молодежный, пик Звездный, пик Птица, пик Спящий Саян, пик Терскол и самая главная вершина — Эльбрус — 5416 метров. Он как инструктор обучал не только солдат, но и офицеров, — рассказала Кристина Рехтина журналисту НГС.
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— Он был награжден медалью «За возвращение Крыма». В 2015 году за высокие показатели в служебной деятельности и применении необходимых навыков при проведении спецопераций был награжден медалью «За воинскую доблесть»
Александр Рехтин посмертно награжден орденом Мужества, сообщила его вдова. Представители администрации добавили, что им известно о награде, но официальными подтверждениями там не располагают.
О том, что муж погиб, Кристине сообщили пришедшие домой командир, замполит, врач и психолог.
— Они сообщили о том, что мой муж погиб 25 апреля 2022 года на территории Украины. Он был отзывчивым человеком, хорошим мужем, отцом, сыном. Товарищи по службе его уважали. Всем приходил всегда на помощь, — делится Кристина Рехтина.
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