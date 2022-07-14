«Был инструктором по горной подготовке»: 31-летний военный из Новосибирска погиб на Украине

В боях на Украине погиб 31-летний военный из Новосибирска Александр Рехтин.

Об этом журналисту НГС рассказала его вдова Кристина Рехтина. И эту же информацию журналисту НГС подтвердили в администрации Мамско-Чуйского района Иркутской области, уточнив, что родился Александр Рехтин в их районе, а последнее время проживал в Новосибирске.



Вдова Александра Рехтина рассказала, что он родился 28 августа 1990 года в поселке Мама Иркутской области. Более 10 лет он проходил военную службу по контракту в спецназе в должности инструктора по горной подготовке учебно-тренировочного комплекса части. Он служил в горячих точках.