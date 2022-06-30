25-летний командир взвода морской пехоты из Новосибирской области погиб на Украине
Он был жителем села Толмачево
Глава администрации Новосибирского района Андрей Михайлов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что Андрей Смолькин — житель села Толмачево. Он был также в звании гвардии лейтенанта.
— Это невосполнимая утрата не только для родных и близких бойцов, но и для всего нашего общества, — написал Андрей Михайлов.
Он заметил, что Андрей Смолькин за проявленные мужество и героизм представлен к награждению орденом Мужества.
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В администрации района журналисту НГС добавили, что информации о том, когда именно он погиб и где, нет.
Ранее мы рассказывали, что 25 июня в Бердске прошли похороны сапера группы спецназа, погибшего на Украине.