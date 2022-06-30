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Спецоперация на УкраинеПодробности

25-летний командир взвода морской пехоты из Новосибирской области погиб на Украине

Он был жителем села Толмачево

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Погибший был командиром взвода морской пехоты

Погибший был командиром взвода морской пехоты

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25-летний командир взвода морской пехоты из Новосибирской области Андрей Смолькин погиб на Украине. Эту информацию журналисту НГС подтвердили в администрации Новосибирского района.

Глава администрации Новосибирского района Андрей Михайлов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что Андрей Смолькин — житель села Толмачево. Он был также в звании гвардии лейтенанта.

— Это невосполнимая утрата не только для родных и близких бойцов, но и для всего нашего общества, — написал Андрей Михайлов.

Он заметил, что Андрей Смолькин за проявленные мужество и героизм представлен к награждению орденом Мужества.

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В администрации района журналисту НГС добавили, что информации о том, когда именно он погиб и где, нет.

Ранее мы рассказывали, что 25 июня в Бердске прошли похороны сапера группы спецназа, погибшего на Украине.

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