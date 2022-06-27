33-летний сапер группы спецназа из Новосибирской области погиб на Украине

В боях на Украине погиб сапер спецназа из Новосибирской области Иван Дитрих. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города.



Как говорится в сообщении, Ивану Дитриху было 33 года на момент гибели. Он — уроженец города Куйбышева, оканчивал профессиональное училище в селе Кочки Новосибирской области.

