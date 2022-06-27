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Спецоперация на Украине

33-летний сапер группы спецназа из Новосибирской области погиб на Украине

Иван Дитрих был в звании младшего сержанта

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Иван Дитрих был сапером группы специального назначения

Иван Дитрих был сапером группы специального назначения

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В боях на Украине погиб сапер спецназа из Новосибирской области Иван Дитрих. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города.

Как говорится в сообщении, Ивану Дитриху было 33 года на момент гибели. Он — уроженец города Куйбышева, оканчивал профессиональное училище в селе Кочки Новосибирской области.

— После прохождения срочной службы в армии Иван переехал в г. Бердск, где непродолжительное время служил в МВД, а после поступил на военную службу по контракту в 24-ю отдельную бригаду специального назначения. <…> Иван Дитрих награжден юбилейной медалью «За службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения» и медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии». Во время специальной операции на Украине Иван получил ранение, но, несмотря на это, оставался на передовой, — сообщила администрация Бердска.

Там же говорится, что Иван Дитрих был сапером группы специального назначения, его звание — младший сержант. Его представили к ордену Мужества посмертно.

Похороны Ивана Дитриха были назначены на 25 июня в Бердске.

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