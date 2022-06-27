33-летний сапер группы спецназа из Новосибирской области погиб на Украине
Иван Дитрих был в звании младшего сержанта
В боях на Украине погиб сапер спецназа из Новосибирской области Иван Дитрих. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города.
Как говорится в сообщении, Ивану Дитриху было 33 года на момент гибели. Он — уроженец города Куйбышева, оканчивал профессиональное училище в селе Кочки Новосибирской области.
— После прохождения срочной службы в армии Иван переехал в
Там же говорится, что Иван Дитрих был сапером группы специального назначения, его звание — младший сержант. Его представили к ордену Мужества посмертно.
Похороны Ивана Дитриха были назначены на 25 июня в Бердске.
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