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Под Новосибирском похоронили 20-летнего спецназовца — о его смерти родные узнали из видео

Парень служил в элитном подразделении и участвовал в спецоперации на территории Украины

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Рустам Мустафин по национальности казах, но родился и вырос в Ярково. В 2020 году он заключил контракт. Фото сделано на параде в Екатеринбурге

Рустам Мустафин по национальности казах, но родился и вырос в Ярково. В 2020 году он заключил контракт. Фото сделано на параде в Екатеринбурге

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В новосибирском селе Ярково простились с 20-летним военнослужащим Рустамом Мустафиным, погибшим в боях на Украине. Информацию о его гибели корреспонденту НГС подтвердили в военкомате Новосибирского района и Ярковском сельсовете.

— На днях мы получили извещение [о его гибели] и поехали вручать его родителям, — отметили в военкомате.

По словам отца погибшего Жанабека Мустафина, его сын, рядовой спецназа, погиб еще 30 апреля. О его гибели он и его жена узнали из видео в начале мая — знакомые прислали им ссылку на видео с телами погибших. Среди них семья узнала Рустама Мустафина.

— В бою он погиб 30 апреля. Погиб он сразу, я раны видел, осматривал. Но до этого было три видео в «Ютьюбе», еще одно в «Телеграме» выложили. Первое видео почти сразу выложили, потом, через месяц, еще одно. Первое видео мне родственники показали, а потом уже я начал сам прослеживать. Все родственники, все друзья, все земляки, да всё Ярково тут на ушах стояло. Ну мы всё надеялись, что это фейк какой-то, может быть, он раненый, в плену или контуженный. Естественно, за соломинку цеплялись. А потом выяснилось, что погиб, — рассказал Жанабек Мустафин.

Тело Рустама Мустафина, как сообщает отец, удалось доставить в Россию только в июне из-за сложностей обмена с Украиной телами погибших военных. Опознание проводилось в присутствии родственников, а также при помощи ДНК — свой материал сдавала мама Рустама.

— Звонок нам был 17 июня, тело привезли 19-го. Да, позвонили нам, сказали, что всё подтвердилось, — добавил Жанабек Мустафин. — Он всегда мечтал в спецназ пройти. Занимался спортом, комиссию два месяца проходил. У него мечта была — попасть в элитные войска. Он добился этого, попал в разведку, в самую элиту. Дед у него воевал, прадеда Мустафа звали, и у Рустама был позывной Мустафа. Вот он тоже, как дед, хотел служить. Окончил техникум, надо было срочку служить, решил пойти по контракту. Говорил: «Ну а что? Срочка — это как-то несерьезно».

Жанабек Мустафин отметил, что последний раз Рустам звонил семье 28 апреля, за два дня до гибели. Он рассказал сестре, что их обстреляли, и обещал привезти бронежилет с осколком снаряда как «сувенир».

Отец погибшего сообщил, что Рустама Мустафина представят к ордену Мужества.

В начале июня в Чистоозерном районе похоронили 27-летнего разведчика Андрея Юхлина — его планируют представить к ордену Мужества посмертно.

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