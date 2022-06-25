Под Новосибирском похоронили
20-летнего спецназовца — о его смерти родные узнали из видео
Парень служил в элитном подразделении и участвовал в спецоперации на территории Украины
В новосибирском селе Ярково простились с
— На днях мы получили извещение [о его гибели] и поехали вручать его родителям, — отметили в военкомате.
По словам отца погибшего Жанабека Мустафина, его сын, рядовой спецназа, погиб еще 30 апреля. О его гибели он и его жена узнали из видео в начале мая — знакомые прислали им ссылку на видео с телами погибших. Среди них семья узнала Рустама Мустафина.
— В бою он погиб 30 апреля. Погиб он сразу, я раны видел, осматривал. Но до этого было три видео в «Ютьюбе», еще одно в «Телеграме» выложили. Первое видео почти сразу выложили, потом, через месяц, еще одно. Первое видео мне родственники показали, а потом уже я начал сам прослеживать. Все родственники, все друзья, все земляки, да всё Ярково тут на ушах стояло. Ну мы всё надеялись, что это фейк какой-то, может быть, он раненый, в плену или контуженный. Естественно, за соломинку цеплялись. А потом выяснилось, что погиб, — рассказал Жанабек Мустафин.
Тело Рустама Мустафина, как сообщает отец, удалось доставить в Россию только в июне из-за сложностей обмена с Украиной телами погибших военных. Опознание проводилось в присутствии родственников, а также при помощи ДНК — свой материал сдавала мама Рустама.
— Звонок нам был 17 июня, тело привезли
Жанабек Мустафин отметил, что последний раз Рустам звонил семье 28 апреля, за два дня до гибели. Он рассказал сестре, что их обстреляли, и обещал привезти бронежилет с осколком снаряда как «сувенир».
Отец погибшего сообщил, что Рустама Мустафина представят к ордену Мужества.
В начале июня в Чистоозерном районе похоронили