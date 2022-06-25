Под Новосибирском похоронили 20-летнего спецназовца — о его смерти родные узнали из видео

— В бою он погиб 30 апреля. Погиб он сразу, я раны видел, осматривал. Но до этого было три видео в «Ютьюбе», еще одно в «Телеграме» выложили. Первое видео почти сразу выложили, потом, через месяц, еще одно. Первое видео мне родственники показали, а потом уже я начал сам прослеживать. Все родственники, все друзья, все земляки, да всё Ярково тут на ушах стояло. Ну мы всё надеялись, что это фейк какой-то, может быть, он раненый, в плену или контуженный. Естественно, за соломинку цеплялись. А потом выяснилось, что погиб, — рассказал Жанабек Мустафин.

