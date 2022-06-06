«Вызвал огонь на себя». В Новосибирской области хоронят
27-летнего разведчика, погибшего на Украине
Прощание пройдет сегодня в Чистоозерном районе
В Чистоозерном районе простятся с
— Ефрейтор, 04.04.1995 года рождения. Разведчик. Дата похорон — 6
Андрей Юхлин погиб 31 мая, его похороны пройдут
Андрея Юхлина планируют представить к ордену Мужества.
На прошлой неделе в рабочем поселке Линево Новосибирской области со всеми воинскими почестями похоронили капитана Дениса Носенко — мужчина погиб на Украине.