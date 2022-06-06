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Спецоперация на Украине

«Вызвал огонь на себя». В Новосибирской области хоронят 27-летнего разведчика, погибшего на Украине

Прощание пройдет сегодня в Чистоозерном районе

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Андрея Юхлина похоронят в деревне Яменке Чистоозерного района

Андрея Юхлина похоронят в деревне Яменке Чистоозерного района

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В Чистоозерном районе простятся с 27-летним Андреем Юхлиным, погибшим в боях на Украине. Информацию о его гибели и похоронах корреспонденту НГС подтвердили в администрации района.

— Ефрейтор, 04.04.1995 года рождения. Разведчик. Дата похорон — 6 июня, деревня Яменка Чистоозерного района. Они возвращались с задания, попали в засаду, он всех прикрывал. Вызвал огонь на себя, — сообщили в администрации Чистоозерного района.

Андрей Юхлин погиб 31 мая, его похороны пройдут 6 июня. Как добавили в районной администрации, молодой человек был холост, его родители проживают в Чистоозерном районе, в деревне Большая Тахта.

Андрея Юхлина планируют представить к ордену Мужества.

На прошлой неделе в рабочем поселке Линево Новосибирской области со всеми воинскими почестями похоронили капитана Дениса Носенко — мужчина погиб на Украине.

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